Uno Entre Rios | El País | Justicia

La Justicia avanza sobre Manuel Adorni y evalúa citarlo a indagatoria

La Justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito, dádivas y contratos irregulares en la TV Pública.

24 de mayo 2026 · 17:51hs
La Justicia avanza sobre Manuel Adorni y evalúa citarlo a indagatoria.

La Justicia avanza sobre Manuel Adorni y evalúa citarlo a indagatoria.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida de la Justicia se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

LEER MÁS: Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

Más datos sobre la causa Manuel Adorni

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La Justicia prohibió las fumigaciones en protección de vecinos de Colonia Ensayo y también de Aldea Brasilera.

Fumigaciones: la Justicia protege a vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera

Denunciaron que en diciembre de 2025 hubo 20 hechos de abigeato en la provincia.

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Otros aspectos a tener en cuenta

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Justicia Manuel Adorni indagatoria
Noticias relacionadas
La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei.

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo.

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Mahiques padre seguirá siendo camarista. Su hijo es ministro de Justicia de la Nación.

Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Ver comentarios

Lo último

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Ultimo Momento
Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Policiales
Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Ovación
Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

La provincia
Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Dejanos tu comentario