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Mariano Werner irá por la cima del torneo

Tras la victoria de Mariano Werner en la última fecha, este fin de semana se corre la cuarta del año de TC Pick Up en La Plata. Además habrá más entrerrianos.

14 de mayo 2026 · 18:07hs
El piloto de Paraná llega de ganar en la última fecha disputada en el Mouras de La Plata.

El piloto de Paraná llega de ganar en la última fecha disputada en el Mouras de La Plata.

Luego de la victoria en la última fecha de Mariano Werner, las TC Pick Up se preparan para afrontar la cuarta fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se presentarán 17 camionetas.

Mariano Werner
Mariano Werner va por un buen resultado a La Plata.

Mariano Werner va por un buen resultado a La Plata.

Justamente el piloto de Paraná, que viene de ganar en el Turismo Carretera, llega como escolta en el torneo. Luego de tres fechas disputadas, Otto Fritzler lidera el certamen con 115,5 puntos, seguido por Mariano Werner con 113,5, Agustín Canapino con 107,5, Diego Azar con 106 e Ignacio Faín con 104,5.

Mariano Werner logró ganar después de 13 carreras sin subirse a lo más alto del podio.

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Debido a la exigua diferencia entre el puntero y escolta, el representante entrerriano buscará llegar a la cima del certamen con la Foton, que este año realizó su estreno en la categoría.

Serán varias las novedades que presentará la categoría con regresos importantes. El mendocino Julián Santero vuelve a subirse a las camionetas, está vez con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing, que la fecha pasada utilizó Matías Frano. La última vez de Santero en la categoría fue en el cierre del 2024.

“Un placer tener su talento en nuestro equipo. Trabajaremos con todo para que sea con un camino lleno de éxitos”, posteó en Instagram la cuenta del equipo comandado por Matías Frano. Es la unidad que piloteó a principios de año Gastón Iansa, que se bajó por cuestione presupuestarias.

Otro de los regresos será el de Facundo Ardusso que vuelve a la acción en TC Pick Up este fin de semana con una Toyota Hilux del Coiro Competición. El equipo dirigido por Marco Jakos también retorna a la actividad en la categoría, sumando como segundo piloto a Andrés Jakos.

“Después de un gran esfuerzo vuelvo a las TC Pick Up. Será la 4ª categoría que haré este año. Me gusta el sistema de clasificación al estilo Fórmula 1. Con respecto a las camionetas, he hablado con algunos colegas y me han dicho que son entretenidas de manejar”, expresó el de Las Parejas.

Varios entrerrianos en TC Pista Pick Up en La Plata

Por su parte, las TC Pista Pick Up contará con 20 unidades. Entre ellos estará el uruguayense Tomás Pellandino (SAP Team), el villaguayense Juan Pablo Guiffrey (SAP Team) y el ramirense Manuel Borgert (Magnoluz Racing). Justamente, Pellandino con la Ford Ranger sigue al mando del campeonato con 127 puntos y lo persigue Santiago Biagi con la Toyota a 2,5 unidades.

También será parte del espectáculo el TC Pista Mouras con 11 autos. En la última fecha, y al igual que en las últimas tres competiciones, Iñaki Arrías, el piloto de Paraná, se llevó la victoria en La Plata. De todos modos, el puntero del certamen es Ignacio Lovich con 146,5 puntos; lo siguen Ignacio Quintana, con 143,5, y Arrías con 139 unidades. La actividad toda dará inicio mañana con entrenamientos.

Mariano Werner TC Pick Up La Plata
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