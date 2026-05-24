Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

En el marco de la celebración de Pentecostés, la comunidad del colegio Nuestra Señora del Huerto de Paraná convoca a la comunidad a una misa especial que tendrá lugar este domingo 24 de mayo de 2026. El encuentro religioso, que se llevará a cabo desde las 11 en la Catedral Metropolitana, tiene como propósito central celebrar la efusión del Espíritu Santo bajo el lema: "Nos reunimos para celebrar la efusión del Espíritu Santo y abrir nuestro corazón a su fuerza y amor". Además, la jornada tendrá un matiz de profunda solidaridad y fe comunitaria. Durante la ceremonia, se elevará una intención especial por la pronta recuperación de Alfonsina Suárez Botteri, una pequeña alumna de segundo grado del colegio Nuestra Señora del Huerto. La comunidad educativa y las familias del establecimiento se movilizaron para acompañar a la niña y a sus allegados en este pedido de salud.