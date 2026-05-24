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Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Convocan a la comunidad para este domingo a las 11a celebrar la misa y unir voluntades en un pedido especial de salud por la alumna del Colegio Nuestra Señora del Huerto

24 de mayo 2026 · 09:06hs
Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

En el marco de la celebración de Pentecostés, la comunidad del colegio Nuestra Señora del Huerto de Paraná convoca a la comunidad a una misa especial que tendrá lugar este domingo 24 de mayo de 2026. El encuentro religioso, que se llevará a cabo desde las 11 en la Catedral Metropolitana, tiene como propósito central celebrar la efusión del Espíritu Santo bajo el lema: "Nos reunimos para celebrar la efusión del Espíritu Santo y abrir nuestro corazón a su fuerza y amor". Además, la jornada tendrá un matiz de profunda solidaridad y fe comunitaria. Durante la ceremonia, se elevará una intención especial por la pronta recuperación de Alfonsina Suárez Botteri, una pequeña alumna de segundo grado del colegio Nuestra Señora del Huerto. La comunidad educativa y las familias del establecimiento se movilizaron para acompañar a la niña y a sus allegados en este pedido de salud.

Misa por Alfonsina

Invitan a todos los ciudadanos a sumarse a esta "fiesta de la Iglesia", destacando la importancia de la unión en momentos de dificultad . Se espera que la Catedral sea el escenario de una masiva muestra de afecto y esperanza hacia Alfonsina, reforzando los lazos que unen a la comunidad del Huerto y a la sociedad paranaense en general

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