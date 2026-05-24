Uno Entre Rios | Ovación | Franco Vivian

TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

El piloto de Chevrolet Franco Vivian fue el ganador de la cuarta fecha en Salta. Franco Riva heredó el 2° lugar tras la sanción a Emiliano Stang.

24 de mayo 2026 · 18:03hs
Franco Vivian y Franco Riva

Franco Vivian y Franco Riva, el 1-2 de Chevrolet en el Martín Miguel de Güemes de Salta.

Franco Vivian, piloto del Chevrolet Tracker Nº57, construyó su triunfo a partir de una gran tarea del equipo en boxes durante el cambio obligatorio de neumáticos, clave para volver a lo más alto después de casi un año. La última victoria de Vivian en la categoría había sido en julio de 2025, en Nueve de Julio.

tc 2000
Franco Vivian y Franco Riva en el podio de Salta.

Franco Vivian y Franco Riva en el podio de Salta.

“Estoy muy contento. El equipo hizo un cambio de neumáticos fantástico y eso fue la clave para ganar”, destacó Vivian tras la carrera.

La concordiense tuvo un gran sábado y remontó desde el fondo para subirse al tercer escalón del podio.

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Zielinski festejó el título de Belgrano y también abrazó al entrerriano, Leo Morales.

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

La competencia tuvo todos los ingredientes: sobrepasos, estrategia, el abandono de Franco Morillo por problemas mecánicos y un cierre ajustado, con Emiliano Stang presionando hasta la bandera a cuadros. Finalmente, Vivian cruzó la meta con una diferencia mínima y celebró su séptimo triunfo en el TC2000.

La sanción a Emiliano Stang

El crespense Stang había llegado en el segundo lugar, mientras que Franco Riva de Gualeguaychú lo hizo en el tercer lugar. La Toyota Corolla Cross del piloto entrerriano, atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, no dio la altura reglamentaria en la verificación técnica posterior a la competencia. Por este motivo, los comisarios deportivos determinaron un recargo de seis posiciones en el resultado final.

De esta manera, Stang cayó del segundo al octavo lugar en la clasificación definitiva de la competencia salteña.

Con esta sanción, el podio sufrió modificaciones. Franco Vivian conservó la victoria conseguida en pista, mientras que Franco Riva heredó el segundo puesto. Por su parte, Lucas Vicino ascendió al tercer lugar y consiguió su primer podio de la temporada en apenas su segunda presentación del año y la primera junto al equipo Honda YPF Racing.

La próxima fecha del TC 2000 será el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, junto al Top Race.

Franco Vivian Emiliano Stang Franco Riva
Noticias relacionadas
Gimnasia de Concepción del Uruguay empieza a despegar en el Federal A.

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

El piloto argentino logró su mejor versión en la Fórmula 1 y sumó 8 puntos.

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Patronato jugó de visitante.

En Santiago del Estero, Patronato perdió sobre el final

Pochettino dio la lista de 26 convocados

Mauricio Pochettino confirma la lista de 26 convocados de EE.UU.

Ver comentarios

Lo último

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Ultimo Momento
Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Policiales
Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Ovación
Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

La provincia
Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Dejanos tu comentario