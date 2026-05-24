TC2000: Franco Vivian ganó en Salta, Emiliano Stang fue sancionado y Franco Riva terminó segundo

El piloto de Chevrolet Franco Vivian fue el ganador de la cuarta fecha en Salta. Franco Riva heredó el 2° lugar tras la sanción a Emiliano Stang.

Franco Vivian y Franco Riva, el 1-2 de Chevrolet en el Martín Miguel de Güemes de Salta.

Franco Vivian, piloto del Chevrolet Tracker Nº57, construyó su triunfo a partir de una gran tarea del equipo en boxes durante el cambio obligatorio de neumáticos, clave para volver a lo más alto después de casi un año. La última victoria de Vivian en la categoría había sido en julio de 2025, en Nueve de Julio.

“Estoy muy contento. El equipo hizo un cambio de neumáticos fantástico y eso fue la clave para ganar”, destacó Vivian tras la carrera.

La competencia tuvo todos los ingredientes: sobrepasos, estrategia, el abandono de Franco Morillo por problemas mecánicos y un cierre ajustado, con Emiliano Stang presionando hasta la bandera a cuadros. Finalmente, Vivian cruzó la meta con una diferencia mínima y celebró su séptimo triunfo en el TC2000.

La sanción a Emiliano Stang

El crespense Stang había llegado en el segundo lugar, mientras que Franco Riva de Gualeguaychú lo hizo en el tercer lugar. La Toyota Corolla Cross del piloto entrerriano, atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, no dio la altura reglamentaria en la verificación técnica posterior a la competencia. Por este motivo, los comisarios deportivos determinaron un recargo de seis posiciones en el resultado final.

De esta manera, Stang cayó del segundo al octavo lugar en la clasificación definitiva de la competencia salteña.

Con esta sanción, el podio sufrió modificaciones. Franco Vivian conservó la victoria conseguida en pista, mientras que Franco Riva heredó el segundo puesto. Por su parte, Lucas Vicino ascendió al tercer lugar y consiguió su primer podio de la temporada en apenas su segunda presentación del año y la primera junto al equipo Honda YPF Racing.

La próxima fecha del TC 2000 será el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, junto al Top Race.