Con la disputa de cinco encuentros comenzó este sábado la actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En la jornada hubo ganadores en todos los escenarios.
LPF: Goleó Atlético Neuquén y es líder
El Pingüi derrotó a Belgrano 5 a 1 en uno de los adelantos de la séptima fecha del Torneo Oficial de la LPF. Hubo ganadores en todos los escenarios
En el estadio Luis Renaud Atlético Neuquén superó 5 a 1 a Belgrano, resultado que lo depositó en lo más alto de las posiciones. Federico Sangoy -2-, Lautaro Reynoso, Tomás García y Sebastián Arbitelli anotaron los goles del PIngüi. El Mondonguero, que jugó con 10 desde los 5 minutos por la expulsión de Nahuel Martínez, descontó por intermedio de Elías Sala.
Otro de los elencos que sumó de a tres fue Sportivo Urquiza, que derrotó 2 a 0 a Formación Independiente. Nicolás Ramírez y Osvaldo Rodríguez fueron los artilleros en el Fortín de La Floresta.
En Villa Uranga Instituto goleó 4 a 1 a Argentino. La visita sorprendió al romper el cero de la mano de Tomás Martínez. El local reaccionó y revirtió la historia con los tantos anotados por Joaquín Martínez, en dos ocasiones, Roberto Escalada y Leonardo Claro.
Por otro lado, Don Bosco superó 3 a 1 a Patronato en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano ofició de anfitrión. Para el local anotaron Isaías Martínez, en dos oportunidades, y Alejo Gómez; Nicolás Mendoza descontó para el Rojinegro.
Además, Atlético VF, con goles de Brian Escobar, Agustín Morales, Félix Giménez y Agustín Ramos, superó 4 a 1 a Camioneros, que descontó por intermedio de Axel Godoy.
Por otro lado, Peñarol, con gol de Ismael Ortiz, le ganó 1 a 0 a Palermo en barrio Rocamora.
Como sigue la séptima fecha del Torneo Oficial de la LPF
La actividad continuará el lunes con el siguiente programa de encuentros:
San Benito – Universitario (En cancha de Argentino Juniors)
Ciclón del Sur – Atlético Paraná (En Peñarol)
Oro Verde – Los Toritos
Atlético Neuquén manda en la tabla
Atlético Neuquén 16
Universitario 15
Sportivo Urquiza 15
Don Bosco 14
Atlético VF 13
Oro Verde 13
Atlético Paraná 11
Belgrano 11
Ciclón del Sur 10
Instituto 8
Camioneros 7
Peñarol 7
Los Toritos 7
Patronato 7
Formación Independiente 4
Palermo 1
Argentino 0