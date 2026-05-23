LPF: Goleó Atlético Neuquén y es líder

El Pingüi derrotó a Belgrano 5 a 1 en uno de los adelantos de la séptima fecha del Torneo Oficial de la LPF. Hubo ganadores en todos los escenarios

Con la disputa de cinco encuentros comenzó este sábado la actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En la jornada hubo ganadores en todos los escenarios.

En el estadio Luis Renaud Atlético Neuquén superó 5 a 1 a Belgrano, resultado que lo depositó en lo más alto de las posiciones. Federico Sangoy -2-, Lautaro Reynoso, Tomás García y Sebastián Arbitelli anotaron los goles del PIngüi. El Mondonguero, que jugó con 10 desde los 5 minutos por la expulsión de Nahuel Martínez, descontó por intermedio de Elías Sala.

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LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

Otro de los elencos que sumó de a tres fue Sportivo Urquiza, que derrotó 2 a 0 a Formación Independiente. Nicolás Ramírez y Osvaldo Rodríguez fueron los artilleros en el Fortín de La Floresta.

En Villa Uranga Instituto goleó 4 a 1 a Argentino. La visita sorprendió al romper el cero de la mano de Tomás Martínez. El local reaccionó y revirtió la historia con los tantos anotados por Joaquín Martínez, en dos ocasiones, Roberto Escalada y Leonardo Claro.

Por otro lado, Don Bosco superó 3 a 1 a Patronato en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano ofició de anfitrión. Para el local anotaron Isaías Martínez, en dos oportunidades, y Alejo Gómez; Nicolás Mendoza descontó para el Rojinegro.

Además, Atlético VF, con goles de Brian Escobar, Agustín Morales, Félix Giménez y Agustín Ramos, superó 4 a 1 a Camioneros, que descontó por intermedio de Axel Godoy.

Por otro lado, Peñarol, con gol de Ismael Ortiz, le ganó 1 a 0 a Palermo en barrio Rocamora.

Como sigue la séptima fecha del Torneo Oficial de la LPF

La actividad continuará el lunes con el siguiente programa de encuentros:

San Benito – Universitario (En cancha de Argentino Juniors)

Ciclón del Sur – Atlético Paraná (En Peñarol)

Oro Verde – Los Toritos

Atlético Neuquén manda en la tabla

Atlético Neuquén 16

Universitario 15

Sportivo Urquiza 15

Don Bosco 14

Atlético VF 13

Oro Verde 13

Atlético Paraná 11

Belgrano 11

Ciclón del Sur 10

Instituto 8

Camioneros 7

Peñarol 7

Los Toritos 7

Patronato 7

Formación Independiente 4

Palermo 1

Argentino 0