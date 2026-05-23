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Destacado sábado para los entrerrianos en Cutral Có y Plaza Huincul

Los entrerrianos Leandro Bonnin y Toio Ballay se mostraron competitivos. Retraso para Nadia Cutro en el primer día Neuquén.

23 de mayo 2026 · 21:00hs
Toio Ballay se ubica tercero en la RC Maxi Rally al cabo del primer día de actividad.

Toio Ballay se ubica tercero en la RC Maxi Rally al cabo del primer día de actividad.

Rally Argentino disputó este sábado su primera etapa de la cita neuquina, en lo que fue una jornada bastante positiva para los pilotos entrerrianos. Leandro Bonnín está en el top 10; Victorio Toio Ballay está tercero en su clase.

RALLY ARGENTINO
Coyote Villagra manda en la general en Neuquén.

Coyote Villagra manda en la general en Neuquén.

La actividad del día se centró en el itinerario en los alrededores de las localidades que son epicentro de la competencia, es decir, Cutral Có y Plaza Huincul, ubicadas hacia el este de la provincia del Neuquén. Los caminos en los que se disputaron las pruebas especiales iniciales de la competencia se caracterizaron por tener mucha velocidad, algo de piedras y ser resbaladizas. Por lo tanto, la exigencia presentada fue muy alta.

Leo Bonnin regresa este fin de semana con nuevo equipo, pero con el mismo auto.

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Sin embargo, los tres pilotos de la provincia de Entre Ríos que están en carrera se han sabido defender ante tales dificultades, principalmente en el caso de Leandro Bonnín y Victorio Ballay; un poco más complejo fue para Nadia Cutro.

Es entonces que terminó siendo muy destacado en su regreso a la actividad para el oriundo de Concepción del Uruguay Bonnín, que con su Citroën C3 Rally2 se ubica octavo en el clasificador general, ni más ni menos.

Destacado sábado para Toio Ballay

Mientras tanto, en la clase RC MR, ha sido una de cal y una de arena. Fantástica jornada para Toio Ballay, que con su Citroën DS3 Maxi Rally Turbo se ubica tercero, pero más complicado ha sido el panorama para Nadia Cutro, que penó con la rotura de un palier y cayó hasta el 17° lugar del clasificador general. Hoy tendrá la labor de remontar.

Por otra parte, en la punta absoluta de la prueba se está produciendo una gran carrera, y las diferencias han sido mínimas tras el sábado. Pues Federico Villagra terminó el día liderando, pero sin poder ganar todos los tramos que se pusieron en juego y, por eso, ha quedado con una renta de tan solo 2,6 segundos sobre el vigente campeón, Miguel Baldoni. Tercero, a tan solo 12,8 segundos está el local Alejandro Cancio. Todos estos compiten con Skoda Fabia FIA Rally2.

Cómo será la segunda etapa en Neuquén

Justamente, este domingo se disputará la etapa final. La actividad comenzará a las 8.43 con la prueba especial Planta de Gas-Ruta 17, de 18,37 kilómetros. Luego, desde las 9.31, se desarrollará el tramo El Molino-El Zanjón, de 13,16 kilómetros.

Tras ello se dirigirán nuevamente a la asistencia, y la competencia retomará su marcha con la segunda pasada por los mismos sectores, desde la hora 11.34 siendo el tramo El Molino-El Zanjón, el que tendrá el carácter de Power Stage, que otorgará puntos adicionales para el campeonato a los ganadores.

De este modo, el recorrido completo del Rally del Petróleo y los Dinosaurios alcanzará una extensión total de 134,80 kilómetros de velocidad, distribuidos en 10 pruebas especiales.

Producción periodística: Lisandro Trucco

Entrerrianos Neuquén Toio Ballay
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