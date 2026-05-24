Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

La pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito desde que Adorni asumió como vocero presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos y gastos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025. La cifra representa un promedio de 7,1 millones de pesos mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el funcionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a 3,5 millones de pesos.

Según los datos obtenidos de registros oficiales del Banco Central (BCRA) publicados por La Nación, la pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito desde que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año.

Los pagos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia y se mantuvieron siempre al día, bajo la calificación de "Situación 1, Normal", que implica cumplimiento total y ausencia de mora.

Gastos millonarios

Esta dinámica de gastos incrementó las sospechas en la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la pesquisa, tras haberse levantado los secretos fiscal y bancario, no se centra en la deuda en sí misma, sino en determinar el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogación, el cual superaba holgadamente los ingresos declarados.

El desglose de los resúmenes financieros muestra un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio a partir de su llegada a la Casa Rosada.

A estos plásticos se sumaron nuevos gastos fijos durante 2025, como el pago mensual de 700.000 pesos por expensas en el country Indio Cuá, mientras que otros costos familiares significativos —como las cuotas del colegio de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales— se abonaban por fuera del sistema de tarjetas.