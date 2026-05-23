Falleció una mujer de 84 años falleció este sábado en Gualeguay luego de que las llamas se expandieran por su vivienda precaria. Sus dos nietos, menores de edad, quienes se encontraban con ella al momento del inicio del foco ígneo, debieron ser trasladados al hospital local. El siniestro fatal ocurrió en una casa de calle Maestro Sardi 731, en el barrio Defensa Costera. Según las primeras hipótesis, una estufa habría provocado la tragedia.
Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda
Ocurrió en calle Maestro Sardi de Gualeguay. La víctima fatal se encontraba con sus nietos, quienes debieron ser internados. Una estufa habria provocado la tragedia.
23 de mayo 2026 · 12:13hs
Derivados al San Antonio
Las llamas se expandieron rápidamente sobre la vivienda precaria. Al momento del incendio, la mujer se encontraba con dos nietos menores de edad, quienes fueron derivados de urgencia al hospital San Antonio debido a las lesiones provocadas por la inhalación de humo. Trabajaron en el lugar dotaciones de bomberos voluntarios junto a personal policial y del hospital San Antonio.