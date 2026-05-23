Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Falleció una mujer de 84 años falleció este sábado en Gualeguay luego de que las llamas se expandieran por su vivienda precaria. Sus dos nietos, menores de edad, quienes se encontraban con ella al momento del inicio del foco ígneo, debieron ser trasladados al hospital local. El siniestro fatal ocurrió en una casa de calle Maestro Sardi 731, en el barrio Defensa Costera. Según las primeras hipótesis, una estufa habría provocado la tragedia.