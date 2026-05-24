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Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Envalentonado por la buena semana económica que atravesó su gobierno, Javier Milei viralizó un mapa de presunto crecimiento económico.

24 de mayo 2026 · 16:20hs
Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Un insólito mapa apócrifo de la República Argentina que borró por completo la provincia de Tucumán, omitió las Islas Malvinas y alteró los límites de varios distritos fue compartido y celebrado de forma reiterada este sábado por el presidente Javier Milei y sus principales asesores económicos.

Envalentonado por la buena semana económica que atravesó su gobierno, el jefe de Estado viralizó la cartografía fallida con el objetivo político de exhibir un presunto crecimiento generalizado en el país y achacarle al gobernador Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires era la única rezagada del mapa.

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"Mapa del crecimiento de Argentina"

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Sin embargo, el diseño presentó una catarata de errores técnicos y de representación territorial: las provincias lucieron desproporcionadas en sus dimensiones físicas, a Santa Fe se le suprimió el tradicional taco de la bota y se excluyeron de la delimitación geográfica los territorios insulares del Atlántico Sur.

La controvertida ilustración que el Presidente presentó ante sus seguidores de la red social X se tituló "Mapa del crecimiento de Argentina" y consignó supuestos datos correspondientes a marzo de 2026 respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica provincial.

A pesar de que el boceto atribuyó la autoría de la estadística a una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School, la propia institución educativa desmintió de manera oficial la veracidad del gráfico.

A través de sus canales de comunicación, la entidad académica emitió un mensaje de aclaración pública para ratificar de forma tajante que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

Mapa Javier Milei Economía
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