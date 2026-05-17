Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

El paranaense Mariano Werner se subió al podio en la carrera que se corrió en La Plata. El ganador fue Tobías Martínez y segundo quedó Gastón Mazzacane.

Durante este fin de semana, el TC Pick Up regresó a la acción para llevar a cabo la quinta fecha que corresponde al campeonato 2026 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde Tobías Martínez fue el ganador. El paranaense Mariano Werner , por su parte, finalizó tercero.

Martínez y Werner desde la primera fila, comenzaba la carrera. Desde el inicio del primer giro, el piloto de San Juan obtenía la cuerda y el oriundo de Entre Ríos empezaba a presionar desde el segundo puesto. Mientras se escapaba en la punta, el Zorro de Paraná perdía potencia debido a problemas en los frenos de su Foton y además, fue uno de los más lentos en la pista platense.

Al mando de su Chevrolet S10, Martínez lideró los 20 giros de carrera aguantando la presión de su escolta hasta legar a la bandera a cuadros y obtuvo su primer triunfo de la especialidad después de 21 carreras. Gastón Mazzacane terminó en el segundo puesto luego de sobrepasar a Werner, su compañero de equipo, quien logr+p completar el podio a pesar de las inquietudes de su vehículo.

La quinta cita será desde el próximo 27 y 28 de junio.

Resultados del TC Pick Up

Pos Nro Piloto Marca Vueltas Tiempo / Récord Dif

1 107 MARTINEZ TOBIAS Chevrolet 20 1:30.475 -

2 11 MAZZACANE GASTON Chevrolet 20 1:30.341 0.281

3 3 WERNER MARIANO Mustang/Camaro 20 1:30.354 4.754

4 86 FAIN IGNACIO Ford 20 1:30.357 2.544

5 256 FRITZLER OTTO Ford 20 1:30.330 0.242

6 12 ABDALA TOMAS Ford 20 1:30.779 0.410

7 83 ARDUSSO FACUNDO Toyota 20 1:30.356 0.588

8 68 SANTERO JULIAN Toyota 20 1:30.313 8.759

9 1 CANAPINO AGUSTIN Chevrolet 20 1:30.503 2.968

10 122 JAKOS ANDRES Toyota 20 1:30.856 0.436

11 13 DE CARLO DIEGO VW 20 1:30.637 6.388

12 110 AZAR DIEGO Fiat 20 1:30.718 5.825

13 2 EBARLIN JUAN JOSE Toyota 20 1:30.874 25.359

14 119 PALAZZO HERNAN Toyota 17 1:30.562 3 Vueltas

15 66 TADIE GUSTAVO (h) PIT Ford 10 1:31.022 7 Vueltas

16 147 DIANDA MARCO Ford 4 1:30.468 6 Vueltas