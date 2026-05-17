Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

El paranaense Mariano Werner se subió al podio en la carrera que se corrió en La Plata. El ganador fue Tobías Martínez y segundo quedó Gastón Mazzacane.

17 de mayo 2026 · 16:24hs
Mariano Werner tuvo problemas en los frenos de su Foton.

Mariano Werner tuvo problemas en los frenos de su Foton.

Durante este fin de semana, el TC Pick Up regresó a la acción para llevar a cabo la quinta fecha que corresponde al campeonato 2026 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde Tobías Martínez fue el ganador. El paranaense Mariano Werner, por su parte, finalizó tercero.

Martínez y Werner desde la primera fila, comenzaba la carrera. Desde el inicio del primer giro, el piloto de San Juan obtenía la cuerda y el oriundo de Entre Ríos empezaba a presionar desde el segundo puesto. Mientras se escapaba en la punta, el Zorro de Paraná perdía potencia debido a problemas en los frenos de su Foton y además, fue uno de los más lentos en la pista platense.

Mariano Werner se impuso en la clasificación del TC Pick Up.

Mariano Werner ganó la clasificación en el autódromo de La Plata

El piloto de Paraná llega de ganar en la última fecha disputada en el Mouras de La Plata.

Mariano Werner irá por la cima del torneo

Al mando de su Chevrolet S10, Martínez lideró los 20 giros de carrera aguantando la presión de su escolta hasta legar a la bandera a cuadros y obtuvo su primer triunfo de la especialidad después de 21 carreras. Gastón Mazzacane terminó en el segundo puesto luego de sobrepasar a Werner, su compañero de equipo, quien logr+p completar el podio a pesar de las inquietudes de su vehículo.

La quinta cita será desde el próximo 27 y 28 de junio.

Resultados del TC Pick Up

Pos Nro Piloto Marca Vueltas Tiempo / Récord Dif

1 107 MARTINEZ TOBIAS Chevrolet 20 1:30.475 -

2 11 MAZZACANE GASTON Chevrolet 20 1:30.341 0.281

3 3 WERNER MARIANO Mustang/Camaro 20 1:30.354 4.754

4 86 FAIN IGNACIO Ford 20 1:30.357 2.544

5 256 FRITZLER OTTO Ford 20 1:30.330 0.242

6 12 ABDALA TOMAS Ford 20 1:30.779 0.410

7 83 ARDUSSO FACUNDO Toyota 20 1:30.356 0.588

8 68 SANTERO JULIAN Toyota 20 1:30.313 8.759

9 1 CANAPINO AGUSTIN Chevrolet 20 1:30.503 2.968

10 122 JAKOS ANDRES Toyota 20 1:30.856 0.436

11 13 DE CARLO DIEGO VW 20 1:30.637 6.388

12 110 AZAR DIEGO Fiat 20 1:30.718 5.825

13 2 EBARLIN JUAN JOSE Toyota 20 1:30.874 25.359

14 119 PALAZZO HERNAN Toyota 17 1:30.562 3 Vueltas

15 66 TADIE GUSTAVO (h) PIT Ford 10 1:31.022 7 Vueltas

16 147 DIANDA MARCO Ford 4 1:30.468 6 Vueltas

Mariano Werner TC Pick Up La Plata Automovilismo
Noticias relacionadas
Mariano Werner logró ganar después de 13 carreras sin subirse a lo más alto del podio.

Mariano Werner: "Volví con esa garra que por ahí había perdido"

Mariano Werner celebró en lo más alto del podio en Termas. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Será convocante la quinta fecha del año con 57 autos, como sucedió en Concepción del Uruguay.

El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

Talleres tuvo una gran actuación en tierras tucumanas.

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Ver comentarios

Lo último

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Ultimo Momento
Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Patronato derrotó a Chacarita en el estadio Grella y sigue subiendo en las posiciones

Patronato derrotó a Chacarita en el estadio Grella y sigue subiendo en las posiciones

River con las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno para la final del Torneo Apertura

River con las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno para la final del Torneo Apertura

Policiales
La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Accidente en Paraná: una camioneta volcó y sus ocupantes salieron ilesos

Accidente en Paraná: una camioneta volcó y sus ocupantes salieron ilesos

Ovación
Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

River con las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno para la final del Torneo Apertura

River con las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno para la final del Torneo Apertura

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Mariano Werner quedó tercero en el TC Pick Up

Entre Ríos avanza hacia el reconocimiento oficial del newcom

Entre Ríos avanza hacia el reconocimiento oficial del newcom

La provincia
Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

Crecen las consultas de familias atrapadas por deudas abismales

Crecen las consultas de familias atrapadas por deudas abismales

Sergio Albornoz: Queremos que la gente esté sana y viva tranquila

Sergio Albornoz: "Queremos que la gente esté sana y viva tranquila"

La Inteligencia Artificial está causando desastres por las exigencias de la economía

"La Inteligencia Artificial está causando desastres por las exigencias de la economía"

Dejanos tu comentario