La barra de Chevrolet "lo dejó sin campeonato" a Mariano Werner

Mariano Werner peleó el campeonato hasta la última vuelta, pero no pudo llegar a la cuarta corona.

En ese momento, tres personas le arrojaron papeles picados en la trompa del Mustang. Esa situación hizo que el auto empiece a fallar, ya que los papeles llegaron al ingreso del carburador. Debido a que la reglamentación impide que el auto sea manipulado en grilla de partida, Werner debió entrar a boxes en la vuelta previa y tras el trabajo de los mecánicos, salió en la última posición.

Una situación que no es menor es que el sabotaje se dio en la vuelta de formación y donde claramente falló la seguridad del circuito de La Plata, ante una masiva invasión de espectadores. Ahora se espera por una investigación y sanción para estos espectadores, quienes claramente tuvieron la intención de perjudicar al competidor.

Luego de lo sucedido las rede sociales se llenaron de mensajes de repudio por lo que hicieron los hinchas de Chevrolet y apuntaron directamente a “La 15”, la hinchada de Chevrolet. Pilotos, hinchas de Chevrolet, amantes del automovilismo, periodistas especializados se manifestaron ante una situación que no volverá de repetirse.

El campeón es el mendocino Julián Santero con el Mustang, que llegaba 12,5 puntos debajo de Werner y con el segundo lugar en la carrera final le permitió disfrutar de su primer título. El triunfo fue para Diego Ciantini con el Camaro.

Qué dijo Mariano Werner

“Julián es un justo campeón, agradezco a cada uno de los integrantes del equipo. Si fue sin querer perdonarlos y si fue adrede hay una justicia divina. Se tapó el ducto de la toma de aire”, comenzó el piloto entrerriano. “Me quedo con que no era para nosotros, pero era innecesario hacerlo, porque las carreras se las define en la pista”, agregó.

“Me quedo con lo bueno que hicimos en el año. Me hubiera guastado perder por rendimiento, pero es claro que hubo una mano que no tuvo que estar”, contó y cerró: “El que me conoce sabe cómo hago las cosas y como pienso, voy a seguir más firme que nunca”.

Preso al hdp que tiro los papeles, el verdadero hdp — Exequiel Bastidas (@Exe_Bastidas15) December 1, 2024

El campeonato de Julián Santero

Julián Santero (Mustang) se convirtió en el campeón 2024 del Turismo Carretera luego de terminar segundo en la final que se llevó a cabo en el autódromo de La Plata. A los 31 años, el piloto del LCA Racing alcanzó su ansiado primer título en la categoría más popular del país.

Diego Ciantini (Camaro resultó el ganador de la 15ª y última fecha del 83º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. El representante de Balcarce alcanzó su segunda victoria de la temporada 2024 y la tercera en 71 carreras en la categoría. Mauricio Lambiris (Mustang), a la postre subcampeón 2024, completó el podio en el “Roberto Mouras”.

C A M P E Ó N 2 0 2 4 #GPCoronaciónRUS

Prensa ACTC pic.twitter.com/gxHFCINp9O — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 1, 2024

En la Final platense, el piloto de Guaymallén nunca fue por la victoria y alternó entre la segunda y la tercera posición, lo que le sobraba para alcanzar el objetivo del título en su séptima temporada completa en el TC.

El primer mendocino campeón en la historia del Turismo Carretera utilizó un Falcon en las siete primeras fechas y con el que ganó en Viedma y desde Posadas pasó a conducir un Mustang, con el que triunfó en San Luis. Siempre con la asistencia técnica de Ezequiel “Coco” Burani y los motores de Mauricio Candela, el hermano de Kevin.

El LCA Racing (cuyas siglas aluden a Laureano Campanera, Coco Burani y Alchu Piatti) consiguió su segundo campeonato en el Turismo Carretera: el otro fue hace justo una década, en 2014, cuando se llamaba como Donto Racing, con el Chevrolet de Matías Rossi.