La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Lo que se vivió este lunes en el estadio Candini de Río, con el festejo del plantel de Estudiantes tras el logro en Chubut.

El plantel de Estudiantes festejó con su gente en Río Cuarto.

La ciudad de Río Cuarto está teñida de celeste para recibir a su equipo, Estudiantes, que logró un ascenso histórico a la Primera División del fútbol argentino. Después de más de 40 años, el “León del Imperio” regresa a la máxima categoría del fútbol nacional, un logro que desató una euforia masiva en la región. Y hubo fiesta, como puede verse en el siguiente video.

La hazaña se concretó el domingo en Chubut, donde el plantel dirigido por Iván Delfino aseguró el segundo ascenso.

Apenas se confirmó el resultado, la ciudad se pintó de celeste y el domingo se vivió una fiesta espontánea en las calles del centro.

El gran recibimiento en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto

Para celebrar este logro, el club de la Avenida España organizó un gran recibimiento. La fiesta central fue en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Hubo shows musicales y entrega de medallas para los futbolistas y el cuepor técnico liderado por Iván Delfino.

Para este martes está prevista una conferencia de prensa con el presidente del club, los jugadores y el cuerpo técnico.

El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto no es solo un logro deportivo de la temporada, sino el regreso a la élite tras décadas de espera.

El desafío ahora será la Liga Profesional, donde, según Maffini, será “lindo” enfrentar a los grandes equipos cordobeses como Talleres, Belgrano e Instituto, además de los clubes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.