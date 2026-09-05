La Federación Entrerriana de Hockey ascendieron en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16

El equipo Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey se clasificó a la final de la categoría B y en 2027 competirá en la división principal.

El equipo masculino de la Federación Entrerriana de Hockey jugará el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 A en 2027.

Objetivo cumplido para el equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) . Los varones lograron el ascenso en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B, que se está disputando en Rosario. Este domingo jugará la final, pero independientemente de este resultado, se aseguró su plaza para la categoría principal en 2027.

En las semifinales, los varones Panzaverde derrotaron 3-2 a Santa Fe para poder dar el salto de categoría. Ahora sólo les resta disputar la final este domingo, desde las 12.30, contra Salta.

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Para llegar a esta etapa, en la Primera Fase la FEH quedó primero, con puntaje ideal, en la Zona B luego de vencer 6-1 a Mar del Plata, 1-0 a Chile y 3-1 a La Pampa.

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Por su parte, el equipo femenino de la FEH está disputando también la categoría B del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16, que se juega en Monte Hermoso. Finalizaron terceras en la Zona B, luego de perder 0-2 con La Pampa, 1-2 con Bahía Blanca y ganarle 2-0 a Misiones.

Este sábado, desde las 15.50, jugará las semifinales por la permanencia contra Santa Fe.