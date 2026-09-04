Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

El arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, fue encontrado sin vida el miércoles por la tarde en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV

El Ministerio Público Fiscal imputó este viernes a dos hombres por el homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi (61), cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles por la tarde en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV. Los acusados del crimen son Carlos Gastón Aguilar (48), el albañil de confianza de la víctima, y Claudio Ramón Inofre (52), alias “Toco”, considerado cómplice y que fue capturado en Federal mientras intentaba fugarse a Misiones.

Los dos hombres fueron imputados por el fiscal Juan Manuel Pereyra en una audiencia que se realizó esta mañana ante el juez de Garantías Jorge Sueldo. En la ocasión, ambos acusados se abstuvieron de declarar. El fiscal solicitó que los imputados sean enviados a la cárcel con prisión preventiva por un lapso de 90 días. La medida de coerción solicitada busca resguardar la investigación de posibles entorpecimientos, como el amedrentamiento a testigos (vecinos del barrio); como así también para evitar que ambos evadan la Justicia profugándose.

El arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, fue encontrado sin vida el miércoles por la tarde en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV

Finalmente el juez Jorge Sueldo dispuso 60 días de prisión preventiva para ambos acusados, quienes mientras avanza la causa, estarán detenidos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Aguilar (de campera azul deportiva) e Inofre (campera gris) están acusados del homicidio de Bassi en Paraná XIV Foto UNO/Gonzalo Nuñez

La imputación

El fiscal Pereyra leyó la imputación e indicó que Bassi fue torturado por los acusados: "El 1º de septiembre de 2026 entre las 17 y las 20 horas Carlos Gastón Aguilar y Claudio Ramón Inofre estaban dentro de la vivienda que es propiedad de Rodolfo Augusto Bassi, ubicada en el complejo habitacional del barrio Paraná XIV. Aprovechando la relación de confianza que Hinofre mantenía con Bassi, en virtud de que estaba realizándole trabajos de albañilería en el interior del inmueble, Aguilar e Inofre lo sorprendieron de forma violenta, lograron reducirlo a golpes y lo maniataron con un alambre cerca de la cabeza, en la zona del cuello y parte de las piernas, así lograron inmovilizarlo hasta lograr una indefensión absoluta. Luego de ello, aprovecharon la situación de sumisión, le exigieron que entregara efectos de valor, y fue en ese contexto que comenzaron a torturarlo, ocasionándole cortes superficiales con un elemento punzo cortante en diferentes partes del cuerpo. Siguiendo el plan delictivo acordado entre ambos, durante el despliegue de violencia aprovecharon para quitarle elementos que tenía consigo, entre ellos documentación personal como DNI, carnet de conducir, dinero en efectivo y su teléfono celular. Asimismo, y sabiendo que la vivienda habitada por Bassi se encontraba sin ocupantes, Inofre se trasladó hasta allí a bordo de la motocicleta Yamaha XTZ 125, propiedad de la víctima. Allí sustrajo diferentes elementos, entre los que se encontraban tablets, dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares y demás elementos que tenía en su vivienda en calle Dupuy. Seguidamente, salió de dicha vivienda y se dio a la fuga en la motocicleta y con el casco de la víctima para regresar al departamento, en el cual aguardaba Aguilar vigilando a la víctima", detalló.

Según lo dicho por el fiscal: "Posteriormente, y de manera conjunta, continuaron desplegando violencia hacia la humanidad de Bassi, ocasionándole tres golpes mortales en la cabeza lo que le ocasionó la hemorragia cerebral con fractura de cráneo, que le produjeron la muerte en el lugar. Luego de ello se dieron una fuga con los elementos sustraídos, llevándose también la moto mencionada. La Fiscalía entiende que debe encuadrarse en la figura de homicidio agravado y robo calificado en concurso real".

El crimen

El crimen comenzó a desvelarse el pasado martes por la tarde. Bassi se encontraba en uno de sus departamentos ubicado en la intersección de Churruarín y Blas Parera –o Juan Manuel de Rosas–, realizando refacciones para ponerlo en alquiler. Cerca de la siesta, se comunicaba por WhatsApp con su pareja, pero después de las 16 dejó de responder.

Al llegar la medianoche, ante la falta de novedades, sus familiares acudieron a la Comisaría 12°. Como el departamento estaba cerrado, regresaron de madrugada con un cerrajero e ingresaron a la vivienda principal de Bassi en calle Dupuy.

Al constatar que faltaban el hombre y su motocicleta, realizaron una exposición policial en la Comisaría Cuarta. En ese momento, los mensajes de WhatsApp ya no ingresaban al teléfono de la víctima.

La búsqueda retornó al departamento bajo refacción. Con ayuda de una vecina, un policía accedió al balcón trasero del inmueble, ingresó y halló el cuerpo sin vida de Bassi en el suelo con abundante sangre. La evidente violencia motivó la intervención del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien dio participación a la División Homicidios, Policía Científica y al Cuerpo Médico Forense. El médico forense constató un fuerte golpe en la cabeza; en el lugar se incautó una maza, sindicada preliminarmente como la potencial arma homicida.

La pesquisa liderada por Miguel Della Valle, jefe de la División Homicidios, determinó de inmediato con Aguilar e Inofre.

El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

Los acusados del crimen

Según los datos recabados por los investigadores a partir de testigos, Aguilar realizaba tareas de mantenimiento habituales en sus propiedades y Bassi a veces le facilitaba alojamiento en sus departamentos. El fiscal sospecha que aprovechó el acceso a las propiedades de la víctima y el conocimiento de sus rutinas para planificar el asalto.

El segundo investigado, Inofre, intentó emprender una rápida fuga. Tras el crimen, se dirigió a la Terminal de Ómnibus de Paraná y abordó un colectivo de larga distancia con destino a la provincia de Misiones.

Sin embargo, la policía entrerriana detectó su escape y coordinó de urgencia con la Policía de Federal para frustrar la huida. Los efectivos de seguridad interceptaron el colectivo en plena marcha sobre la Ruta Nacional 127. Tras identificar al pasajero sospechoso, escoltaron el vehículo hasta la Terminal de Federal, donde bajaron a Inofre.