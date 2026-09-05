El sóftbol masculino trabaja con la mira puesta en el Oro

El seleccionado masculino de sóftbol comenzó sus entrenamientos en Paraná y ya tiene definido el plantel que buscará ser protagonista en los Suramericanos.

Paraná se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva internacional. La ciudad será una de las subsedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tendrá al sóftbol como uno de sus grandes protagonistas.

El escenario elegido será el histórico Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, perteneciente a la Asociación Paranaense de Sóftbol, que por estos días atraviesa diferentes trabajos de acondicionamiento para quedar en óptimas condiciones de cara a la competencia.

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

La actividad del sóftbol femenino se desarrollará entre el 15 y el 19 de septiembre, mientras que el torneo masculino tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre. De esta manera, Paraná recibirá durante varios días a delegaciones, atletas y cuerpos técnicos de distintos países de Sudamérica.

En ese contexto, el seleccionado argentino masculino ya puso en marcha su preparación. Luego de que varios integrantes del plantel fueran parte de la temporada disputada en Estados Unidos, el equipo inició sus trabajos intensivos con el objetivo de llegar de la mejor manera a una competencia que tendrá un significado especial: jugar como local ante una tribuna que conoce, acompaña y respira sóftbol durante todo el año.

El equipo nacional de sóftbol en pleno entrenamiento. Sebastián Benítez / UNO

El plantel

El conjunto nacional comenzó ayer sus primeros movimientos en el diamante del CEF N°5, debido a que el Estadio Nafaldo Cargnel se encuentra actualmente en proceso de mejoras y acondicionamiento. El entrenador José Gueminieri confirmó días atrás la nómina de jugadores que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos. El plantel está conformado por Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Síviero, Federico Olheiser, Francisco Lombardo, Nahuel Saenz, Ladislao Malarczuk, Khalil Luna, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca, quien además será el capitán del seleccionado.

El cuerpo técnico estará integrado por José Gueminieri, como head coach; Gustavo Gueminieri y Mariano Montero, como coaches; Bruno Motroni, también en funciones de coach; y Duilio Scialacomo, como jefe de equipo.

Se trata de un grupo que combina experiencia, conocimiento internacional y una fuerte identificación con el sóftbol argentino. El objetivo está claro: ser protagonista y pelear por los primeros puestos en una competencia que tendrá a Paraná como uno de sus escenarios principales.

Argentina tendrá un calendario intenso en la primera etapa del torneo masculino. El debut será el 21 de septiembre a las 18, frente a Bolivia.

Ese mismo día, a partir de las 20.30, el seleccionado argentino volverá a presentarse, esta vez ante Venezuela.

El 22 de septiembre, también a las 20.30, llegará el turno de enfrentar a Perú.

La primera etapa continuará el 23 de septiembre, cuando Argentina vuelva a medirse con Bolivia desde las 18 y posteriormente, a las 20.30, dispute nuevamente un encuentro frente a Venezuela.

Finalmente, el 24 de septiembre a las 20.30 se producirá el último compromiso de esta etapa ante Perú.

Uno de los jugadores que habló sobre la preparación y los rivales fue Alan Peker, quien dialogó con UNO y dejó en claro que Argentina afrontará el torneo con respeto por todos sus adversarios, aunque reconoció que existe una historia reciente particular con Venezuela.

“De Bolivia nunca lo hemos cruzado, a Perú sí. Todos son buenos rivales. El rival más fuerte que hay son todos, pero con el que tenemos más pica es con Venezuela”, explicó Peker.

La referencia tiene que ver con algunos enfrentamientos recientes que quedaron marcados para el seleccionado argentino. Entre ellos, una derrota frente al conjunto venezolano en un Mundial y otra caída en una final de los Juegos Panamericanos disputados en Paraná.

“Con los venezolanos perdimos en el Mundial y una final en los Panamericanos en Paraná. Así que es un rival que tenemos muy presente. Igual todos los equipos que vienen ahora son buenos, pero el que nosotros más tenemos es Venezuela”, remarcó.

Más allá de la importancia deportiva de los Juegos Suramericanos, para varios integrantes del seleccionado argentino jugar en Paraná tendrá un significado especial.

“Es lindo jugar en Paraná, es mi segunda casa. Hace 16 años que vivo acá ya. Es lindo jugar con la gente, con los compañeros, con la tribuna a favor, más que nada”, expresó.

La localía será, sin dudas, uno de los elementos que Argentina buscará aprovechar. El conocimiento del terreno, el respaldo del público y el vínculo de muchos jugadores con la ciudad pueden transformarse en factores importantes durante el campeonato.

El fixture del plantel argentino de sóftbol