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Villa Clara: se viene la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita

La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6, con entrada libre y gratuita, en el Paseo de la Estación de Villa Clara

5 de septiembre 2026 · 09:23hs
La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6

La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6, con entrada libre y gratuita, en el Paseo de la Estación de Villa Clara
La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6, con entrada libre y gratuita, en el Paseo de la Estación de Villa Clara

La sexta edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se realizará este domingo 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita, desde las 12 en el Paseo de la Estación de Villa Clara, departamento Villaguay. La presentación a la prensa se realizó este viernes a través de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “seguir acompañando desde el Gobierno provincial a las fiestas populares entrerrianas, donde se expresa nuestra identidad cultural y además se promueve el trabajo local”.

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El intendente de Villa Clara, Luis Guy, anticipó una importante convocatoria. “Las estimaciones indican que podrían participar más de 3 mil personas”, afirmó y agregó que el evento contará con más de 50 emprendedores de distintos rubros.

El secretario de Gobierno municipal, Matías Cattaneo, agradeció el acompañamiento provincial y destacó concretar una nueva edición. “Es un esfuerzo enorme que hace el municipio para poder brindar este evento”, sostuvo.

La jornada comenzará a las 12 del mediodía con el paso y exposición de más de 120 autos antiguos. Desde las 14 habrá espectáculos con artistas y talleres locales, además de El Pato Viganoni, La Don César, La Nueva Tati, Los Raiceritos y un cierre a cargo de Los Charros.

Uno de los principales atractivos será la gastronomía. Además de la tradicional torta frita, se ofrecerán ocho variedades, entre ellas elaboradas con harina de maíz y de arroz, rellenas de jamón y queso o salame, con dulce de leche, ajo, glaseadas y la denominada “torta frita de la abuela”.

Villa Clara Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita Villaguay
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