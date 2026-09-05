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Los Pumas se miden con Australia en Mendoza

Desde las 18.10, Los Pumas se enfrentarán con los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas. Dirigirá el neozelandés James Dolman.

5 de septiembre 2026 · 07:21hs
Rodrigo Isgró estará desde el inicio en Los Pumas.

Prensa UAR

Rodrigo Isgró estará desde el inicio en Los Pumas.

Los Pumas se enfrentarán con su par de Australia, con el objetivo de recuperarse luego de la derrota sufrida el fin de semana pasado. El encuentro se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 18.10,y se podrá ver a través de ESPN y Disney+. El árbitro será el neozelandés James Dolman.

Argentina está teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship, donde cayeron con Inglaterra y Escocia, mientras que solo pudieron derrotar a Gales.

Los Pumas cayeron en su partido jugador en Jujuy.

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Los Pumas vuelven a jugar este sábado.

Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy

Unas semanas después, el combinado nacional cayó en un apretado encuentro frente a Sudáfrica, el vigente bicampeón del mundo.

La última presentación de Los Pumas fue el sábado pasado, en el estadio 23 de agosto de San Salvador de Jujuy, donde perdieron 27-21 justamente frente a los Wallabies, en un partido en el que estuvieron muy cerca de concretar la remontada.

Este año es clave para Los Pumas, ya que sirve para comenzar a definir los nombres de los jugadores que irán al Mundial 2027, que se disputará justamente en Australia.

Felipe Contepomi decidió realizar cuatro variantes en la formación de Los Pumas, con los ingresos de Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger.

El head coach espera cortar con una racha de tres derrotas consecutivas y sumar la que sería su segunda victoria en este 2026, en el último encuentro como local en lo que queda del año.

Por su parte, Les Kiss, el entrenador del combinado oceánico, también decidió realizar modificaciones en su XV, con la aparición de Ben Donaldson como apertura como principal novedad. También ingresarán nombres importantes como Filipo Daugunu, Harry Wilson y Angus Bell, entre otros.

Formaciones para Los Pumas y los Wallabies

Argentina: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina, Pablo Matera, Guido Petti y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.

Los suplentes serán Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Juan Martín Scelzo, Facundo Cardozo, Gonzalo Bertranou y Mateo Soler.

Australia: Angus Bell, Billy Pollard, Taniela Tupou, Josh Canham, Jeremy Williams, Rob Valetini, Fraser McReight y Harry Wilson (C); Ryan Lonergan y Ben Donaldson; Filipo Daugunu, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen y Tom Wright.

Los suplentes serán Josh Nasser, Aidan Ross, Massimo De Lutiis, Lukhan Salakaia-Loto, Charlie Cale, Kalani Thomas, Carter Gordon y Isaac Henry.

Los Pumas Australia Mendoza Rugby
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