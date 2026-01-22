Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La competencia se desarrollará del 6 al 22 de febrero y nuestro país tendrá representación en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

22 de enero 2026 · 22:15hs
Tiziano Gravier será uno de los argentinos en esquí alpino.

Verónica Ravenna volverá a participar de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Franco dal Farra formará parte del exigente esquí de fondo.

Argentina tiene confirmada la delegación que formará parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se disputarán del 6 al 22 de febrero de 2026. Serán ocho los representantes de nuestro país, que formarán parte de las pruebas de esquí alpino, esquí de fondo y luge: Francesca Baruzzi, Nicole Begue, Tiziano Gravier, Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna.

La de Milano Cortina será la tercera edición en la que los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollen en Italia luego de las de Cortina d'Ampezzo 1956 y Turín 2006.

Delegación argentina invierno jjoo 1
Tres integrantes de la delegación nacional formarán partes del esquí alpino: Baruzzi, Begue y Gravier; en el esquí de fondo estarán Groetzner, Díaz González, Dal Farra y Sauma, mientras que Ravenna competirá en luge.

Baruzzi, de 27 años y oriunda de San Carlos de Bariloche, tuvo su debut olímpico en Beijing 2022 y logró dos Top 30 en slalom gigante y super-G; además, estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 y consiguió un destacada 10° puesto en slalom.

Begue, por su parte, nació en 2006 en Estados Unidos y compitió para ese país en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024. Es hija de Gastón Begue (olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994), representa a Argentina desde 2024 y hará su debut olímpico absoluto con la selección nacional.

Por su parte, Gravier formó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020 y se destacó con un séptimo puesto en super-G. Para el joven de 23 años será también su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tiziano Gravier será uno de los argentinos en esquí alpino.

De Bariloche también es Groetzner, de 22 años, quien compitió en Lausanne 2020 y debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno; en tanto que para Díaz González, de Caviahue (Neuquén), será su segunda participación debido a que con 18 años estuvo Beijing 2022.

Dal Farra, por su parte, es otro de los barilochense de la delegación y con 25 años tendrá también su segunda participación olímpica tras Beijing 2022.

Sauma, de 21 años, también es oriundo de San Carlos de Bariloche y compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020.

Serán ocho los representantes de Argentina

Franco dal Farra formará parte del exigente esquí de fondo.

Ravenna, por su parte, es la representante más experimentada de la delegación y Milano Cortina 2026 serán sus terceros Juegos Olímpicos luego de haber estado en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

La representante argentina en luge nació en Buenos Aires hace 27 años y desde joven se radicó en Whistler, Canadá. En 2016 estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 y consiguió un destacado séptimo puesto.

