La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Argentina perdió en el segundo período extra ante México por 1 carrera a 0. Un partido parejo que se cerró en el final.

28 de febrero 2026 · 19:44hs
El sóftbol de Argentina se quedó con el segundo puesto.

La actuación de la Selección Argentina masculina de sóftbol en el 13° Campeonato Panamericano que se disputó durante toda la semana en la ciudad colombiana de Montería dejó emociones fuertes, un camino impecable en gran parte de la competencia y, finalmente, un final cerrado que no pudo coronar con el tricampeonato continental para los dirigidos por el paranaense José Alberto Guerrinieri.

En la gran final del certamen continental, el equipo argentino cayó por la mínima diferencia 1 a 0 ante México en un duelo que se extendió hasta el segundo periodo extra y se definió de manera cerrada, con un pitcheo mexicano sólido y pocas oportunidades ofensivas para los albicelestes.

La derrota fue un golpe sufrido pese a la enorme entrega de todo el plantel. En un partido equilibrado de principio a fin, ambos lanzadores dominaron y convirtieron cada salida al plato en una batalla estratégica. México terminó imponiéndose con un único registro de carrera, cerrando así el sueño argentino de lograr el tricampeonato en el Panamericano.

Un torneo con dominio argentino en las fases iniciales

Antes de la definición, el seleccionado nacional había mostrado un rendimiento extraordinario en las etapas previas de la competencia. En la fase de grupos, Argentina dejó una marca contundente:

Superó a Cuba 6 a 0, Panamá 11-0, Puerto Rico 7-0 y Aruba 15-0, cerrando la clasificación con puntaje perfecto y sin permitir carreras en contra.

Ese dominio absoluto exhibió el carácter ofensivo y defensivo del equipo, con un pitcheo que anuló a los rivales y una ofensiva que supo capitalizar cada oportunidad.

Super Ronda y el camino a la final

Ya en la Súper Ronda (segunda fase del certamen), la Selección Argentina alternó momentos de gran juego con desafíos exigentes, como la derrota ante República Dominicana por 7-0, que cortó momentáneamente su invicto.

No obstante, el equipo reaccionó con firmeza y recuperó su rumbo con victorias importantes ante Colombia por 5-0 y Estados Unidos por 7-0, además de imponerse nuevamente sobre México con un contundente marcador de 11-0 en un cruce previo a la definición.

Con un récord sólido en la Súper Ronda, Argentina accedió a la final junto a México, asegurando además su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 independientemente del resultado del partido decisivo.

Un plantel con historia y proyección

La mezcla de experiencia y juventud fue una de las cartas fuertes del conjunto nacional. Además de Biondi, nombres como Luciano Biondi, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo y Ladislao Malarczuk aportaron su experiencia internacional en momentos clave.

Jugadores como Pablo y Teo Migliavacca, Alejo Muñoz y Lucio Retamar consolidaron su trayectoria con actuaciones destacadas, mientras que figuras ofensivas y de equilibrio como Alan Peker, Federico Olheiser, Franco Ortellado, Khalil Luna, Nahuel Sáenz y Juan Zara jugaron un rol fundamental a lo largo de la competencia.

Cuerpo técnico

Detrás del rendimiento en el campo estuvo un cuerpo técnico con vasta experiencia. José Alberto Guerrinieri lideró la dirección general del equipo acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni, quienes se encargaron tanto del análisis situacional como de la preparación táctica ante cada rival.

El respaldo logístico y el apoyo físico y psicológico también formaron parte esencial de la estructura de trabajo. Duilio Scialacomo actuó como jefe de equipo, garantizando la operatividad del grupo, mientras que el área médica estuvo a cargo de Luciano Benedetti, asegurando el estado físico de los jugadores.

Conclusión: medalla de plata con orgullo y lecciones que fortalecen

Si bien el título de campeón no quedó en manos argentinas, el camino recorrido fue de alto nivel y consolidó a la Albiceleste como uno de los protagonistas más importantes de la escena continental. La medalla de plata en Montería no solo reafirma el talento de este equipo, sino que también genera expectativas de crecimiento para futuras competencias internacionales.

Las enseñanzas del torneo, sumadas a la combinación de figuras consagradas y jóvenes talentos, colocan a Argentina en una posición de fortaleza de cara a los desafíos que vienen, incluyendo los próximos Juegos Panamericanos y el próximo Mundial de Sóftbol.

Otros resultados

En el tercer lugar quedó Venezuela, que venció a Canadá también 1 carrera a 0 y se subieron al podio Panamericano. En otro partido de la jornada, Estados Unidos superó a República Dominicana por 7 corridas a 0 y quedó cuarto en la clasificación. Fue una competencia dura que fue durante una semana en la ciudad colombiana de Montería.

