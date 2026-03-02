Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela

Después de 448 días de cautiverio, el gendarme argentino Nahuel Gallo regresó esta madrugada al país tras ser liberado en Venezuela, donde permaneció como detenido en la cárcel de El Rodeo I. Su liberación se confirmó el domingo 1° de marzo. Esta mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde lo aguardaban su familia y autoridades argentinas.

Al descender del avión, Gallo fue recibido entre honores y con un fuerte abrazo de su hijo de tres años, luego de casi 450 días sin poder comunicarse con él. También estuvieron presentes su pareja, María Alexandra Gómez, y su madre, Griselda Heredia, quienes viajaron especialmente para el esperado reencuentro.

La noticia de su liberación se había anticipado esta semana con una comunicación telefónica que pudo mantener con su esposa después de más de un año sin contacto. Su regreso fue facilitado con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que gestionó un avión para el traslado desde Venezuela, y contó con la presencia de funcionarios como la senadora Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

La liberación de Gallo puso fin a un prolongado período de incertidumbre y tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, luego de que el gendarme fuera detenido sin un proceso público ni asistencia consular desde diciembre de 2024. Su caso había sido reclamo constante de su familia y de las autoridades argentinas.