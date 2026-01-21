La carrera que se desarrollará en Don Cristóbal Segunda convoca a deportistas de varias provincias y Uruguay. Serán 32 kilómetros de ciclismo en ruta.

Este domingo, la localidad de Don Cristóbal Segunda volverá a ser escenario de una de las competencias de ciclismo de ruta más convocantes de la región con la realización de la cuarta edición de la prueba “Don Cristóbal 2°”, un evento que ya se ganó un lugar en el calendario deportivo entrerriano.

La carrera, organizada por el Club Amigos del Ciclismo, tendrá largada y llegada frente a la Comuna, comenzará a las 7.30 y se desarrollará sobre un circuito de 32 kilómetros, con participación de categorías federadas y debutantes.

Con una propuesta que combina competencia, inclusión y fuerte identidad territorial, la prueba apunta a seguir consolidándose como una cita clásica del ciclismo regional. La expectativa es alta, tanto por la respuesta de los ciclistas como por el impacto que el evento genera en la comunidad y en localidades cercanas como Crespo y Seguí.

La competencia se disputará en rutas asfaltadas y abiertas al tránsito, lo que implica un importante despliegue organizativo y de seguridad. En ese sentido, desde la organización destacaron el trabajo articulado con la comuna, instituciones locales, fuerzas de seguridad y empresas de la zona, claves para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El circuito de 32 kilómetros presenta características que lo vuelven atractivo para distintos perfiles de corredores. Se trata de un trazado exigente, con sectores rápidos y otros que obligan a una buena lectura de carrera, condicionados por el viento y las pendientes. Esa combinación permite que tanto ciclistas experimentados como quienes se inician encuentren un desafío acorde a sus posibilidades.

Don Cristobal Segunda (Alejandro Engelberger) La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa. Gentileza: (Alejandro Engelberger)

La apertura a distintas categorías es uno de los ejes centrales de la prueba. Además de los federados, habrá espacio para debutantes, una decisión que busca fomentar el crecimiento del ciclismo y brindar oportunidades a quienes dan sus primeros pasos en la competencia. Desde el club organizador remarcan que la inclusión es fundamental para fortalecer la disciplina y generar nuevos protagonistas.

La respuesta de los ciclistas volvió a ser muy positiva. Se esperan participantes de distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay. Incluso, la demanda de alojamiento superó las previsiones iniciales, con plazas completas en el Campo de Deportes Yapeyú de Crespo y gestiones en marcha para sumar nuevas opciones a precios accesibles.

Más allá de lo deportivo, la competencia tiene un impacto directo en la economía local. Durante el fin de semana de carrera, la llegada de corredores, acompañantes y equipos genera movimiento en comercios, alojamientos y servicios gastronómicos de la zona, consolidando al evento como una herramienta de promoción para Don Cristóbal Segunda y la región.

En este contexto, la cuarta edición de “Don Cristóbal 2°” se presenta no solo como una carrera, sino como un proyecto deportivo y comunitario que crece año tras año, apoyado en la continuidad, la organización y el compromiso colectivo.

Esteban Lindt, uno de los organizadores y referente del Club Amigos del Ciclismo, valoró el recorrido que viene teniendo la competencia y el esfuerzo que implica sostenerla en el tiempo. “Para nosotros es una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un orgullo. Que la competencia llegue a su cuarta edición habla de continuidad, de trabajo serio y de un compromiso sostenido del club con el ciclismo”, expresó, en diálogo con UNO.

El origen de la prueba estuvo ligado a un hecho puntual, pero rápidamente se transformó en un proyecto a largo plazo. “Esta competencia surgió de una invitación que se hizo al Club Amigos del Ciclismo Crespo para inaugurar el reasfaltado del tramo entre la ruta 32 y la comuna. La idea siempre fue darle continuidad porque tuvo muy buena aceptación desde el inicio”, recordó Lindt.

Con el paso de las ediciones, el crecimiento fue evidente. “Notamos un avance no solo en la cantidad de participantes, sino también en la organización, la logística y el nivel deportivo. Hoy tenemos una prueba ordenada, más conocida y con mayor alcance regional”, destacó.

Uno de los aspectos que distingue a la carrera es el protagonismo del pueblo. “Que la largada y llegada sea frente a la comuna es fundamental. El pueblo es el epicentro, no solo un punto de paso. La carrera se vive desde adentro, con vecinos, instituciones y empresas locales involucradas. Eso le da identidad al evento”, explicó.

Sobre el circuito, Lindt detalló que se trata de un trazado exigente pero accesible. “Es un circuito de ruta bien asfaltado, con sectores que permiten rodar y otros que exigen estrategia. Tiene lo justo para ser competitivo sin dejar de ser accesible, lo que lo hace atractivo para todos”.

La inclusión de categorías debutantes es una decisión pensada a largo plazo. “El ciclismo crece cuando es inclusivo. Dar espacio a quienes recién empiezan y también a los más competitivos fortalece al deporte en general”, sostuvo. Y dejó un mensaje para quienes corren por primera vez: “Que vayan tranquilos, preparados y con el objetivo de disfrutar. La primera carrera siempre es aprendizaje”.

En cuanto a la convocatoria, Lindt remarcó el alcance que logró la prueba. “Esperamos ciclistas de varias provincias y también de Uruguay. La carrera se fue haciendo conocida y eso se refleja en el interés que recibimos”, señaló.

Finalmente, subrayó la importancia del trabajo conjunto para garantizar la seguridad. “Montar una prueba de ruta en caminos abiertos es un gran desafío. La seguridad requiere mucha coordinación y compromiso de todos: organización, ciclistas y automovilistas”, indicó.

Para Lindt, el impacto del evento trasciende lo deportivo. “Tiene un impacto social y económico muy importante. Llega gente, se mueve el comercio y se posiciona a Don Cristóbal Segunda como un lugar que apuesta al deporte. Eso es lo más valioso”, concluyó.