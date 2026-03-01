Uno Entre Rios | El País | Nahuel Gallo

El gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

Nahuel Gallo había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre del 2024. Estuvo 448 días privado de su libertad en El Rodeo I. Viaja a la Argentina.

1 de marzo 2026 · 19:16hs
Nahuel Gallo subiendo al avión.

Fuentes de las negociaciones confirmaron que el diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio Chiqui Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana. El gendarme Nahuel Gallo va a estar volando pronto hacia la Argentina acompañado por un comité de AFA, en el que no estará presente Tapia, ya que la Justicia le prohibió la salida del país en los últimos días.

El suboficial mendocino estuvo 448 días privado de su libertad en El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad controlada por la contrainteligencia militar venezolana. Su detención, calificada como desaparición forzada por la Casa Rosada, escaló en tensión tras revelarse detalles de su cautiverio en un contexto de ruptura diplomática total entre ambos países.

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I.

Javier Milei habla en el Senado.

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

La liberación de Gallo se produjo en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial en Venezuela, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La situación del efectivo se vio enmarcada en una crisis política regional donde los detenidos extranjeros suelen ser utilizados como moneda de cambio. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que en El Rodeo I se vulneran garantías básicas y se impide la asistencia consular, operando el recinto como un centro de detención para perfiles considerados "sensibles".

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme argentino había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para visitar a su pareja e hijo. Pese a que se trataba de un viaje familiar en periodo de vacaciones, fue interceptado en la frontera con Colombia por autoridades migratorias bajo acusaciones de espionaje.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos e incomunicado con su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

Su familia defendió desde un primer momento la legalidad del ingreso: “Si fuera un espía, no habría cruzado mostrando su identidad”, sostuvo su pareja, María Gómez.

Antes de su detención, Gallo residía en Luján de Cuyo y se destacaba por su perfil deportivo, siendo un entusiasta del running y el montañismo.

Sus allegados desmintieron versiones oficiales del régimen chavista, aclarando que era su primera visita al país caribeño y que su actividad se limitaba estrictamente al ámbito personal y profesional en la Gendarmería.

Comunicado

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, dijo la AFA en un comunicado.

Nahuel Gallo Diciembre Argentina
