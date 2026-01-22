El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El objetivo es aprovechar la reciente modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario para poder sumar vuelos a Estados Unidos, México y Canadá.

Autoridades de la provincia de Santa Fe participan de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, con una agenda que incluye la gestión de vuelos directos desde el aeropuerto de Rosario para el Mundial de Fútbol 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo es aprovechar la reciente modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas para sumar nuevas conexiones internacionales, con foco inicial en el evento deportivo, pero con la intención de que algunas rutas puedan sostenerse de manera regular en el tiempo.

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

Existe una línea de trabajo abierta con Aerolíneas Argentinas para incluir a Rosario en las rutas especiales al Mundial.

Sin confirmación oficial

Si bien Aerolíneas Argentinas ya anticipó vuelos especiales hacia las sedes mundialistas, la inclusión de Rosario como punto de partida todavía no fue confirmada oficialmente. Lo mismo ocurre con las posibles rutas operadas por compañías extranjeras, que dependen de definiciones comerciales, disponibilidad de flota y autorizaciones bilaterales.

Para Rosario y el sur de Santa Fe, la eventual concreción de vuelos directos implicaría un salto en conectividad en un contexto donde la mayoría de los servicios internacionales siguen concentrados en Ezeiza. El resultado de las gestiones en Fitur será clave para medir si el impulso del Mundial se traduce en rutas concretas.