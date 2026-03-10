Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Trabajadores de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay están en asamblea denunciando sueldos pagados en cuotas desde 2024, falta de diálogo y una situación económica desesperante para unos 1.000 empleados.

En Concepción del Uruguay, la situación es crítica para los trabajadores de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país. Según se supo, desde la madrugada de este martes 10 de marzo, los empleados están en asamblea ante rumores sobre la posibilidad de la quiebra de la empresa.

Los representantes de los sindicatos de la alimentación y de la carne, Miguel Klenner y Sergio Vereda, respectivamente, han informado que no hay diálogo con la empresa. Desde marzo de 2024, los trabajadores han estado cobrando sus sueldos en cuotas, llegando a recibir pagos en hasta cinco partes.

Situación desesperante

Los trabajadores, que suman aproximadamente 1.000, se encuentran en una situación desesperante. Muchos enfrentan dificultades para pagar alquileres y han visto sus tarjetas cortadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes esenciales, consignó el sitio uruguayense La Pirámide.

La planta de faena ha paralizado sus operaciones y se bloquea el sector de carga hasta tanto no se abone los salarios adeudados. Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los empleados.