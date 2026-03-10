Milei encabeza en Nueva York la inauguración de 'Argentina Week 2026'

Javier Milei inaugurará “Argentina Week” para atraer inversiones, se reunirá con el CEO de JPMorgan, viajará a Chile para la asunción de Kast y cerrará la semana en Madrid.

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones.

Antes de esa actividad, que tendrá lugar desde las 9, a las 10 (hora argentina), el mandatario mantendrá un ereve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana.

La jornada de este martes comienza, en horario argentino, a las 8.50, cuando el mandatarIo se reunirá con Dimon. Será el evento con el que se inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país: habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial. También habrá gobernadores, quienes fueron invitado por la gestión libertaria.

Siguientes escalas: Chile y Madrid

Posteriormente, al mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaiso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

El objetivo principal de esta travesía es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje.

Cómo sigue la agenda

Milei sí estará el sábado 16 de marzo en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes. El encuentro iniciará a las 8 de la mañana en horario español y tendrá 13 paneles en los que se tocarán temas como la agenda económica global hasta cuestionamientos a la izquierda.

Todavía no está confirmada la comitiva que acompañará al economista en un evento que se presenta como la actividad económica y empresarial “más influyente de España”. Con entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, y que alcanzan los 2500 euros con cubierto en la cena VIP incluido.

El presidente fue distinguido en la ciudad de Nueva York con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la fundación Algemeiner en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la libertad y su alineamiento con el Estado de Israel, al tiempo que habló del conflicto bélico en Medio Oriente y señaló: "Vamos a ganar".

Al subir al escenario de la exclusiva Gala, el mandatario pronunció un discurso de alto impacto geopolítico donde elogió la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y reafirmó el nuevo rol de la Argentina en el tablero internacional, consignó la agencia Noticias Argentinas.