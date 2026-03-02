Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

La Selección Argentina (3-1) superó a Panamá (1-3) por 101 a 75, logrando la clasificación a la segunda ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

2 de marzo 2026 · 20:36hs
Argentina venció claramente a Panamá.

Argentina venció claramente a Panamá.

En el estadio Obras de Buenos Aires, la Selección Argentina de básquet (3-1) superó este lunes a Panamá (1-3) por 101 a 75, logrando la clasificación a la segunda ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Con la mano caliente de Molinar (5), Panamá sacó una pequeña renta que Campazzo emparejó en una penetración bonificada. Al elenco nacional le costó de entrada defender su canasto y esta vez, la gente empujó de movida.

nahuel gallo regreso a la argentina tras 448 dias detenido en venezuela

Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela

Nahuel Gallo subiendo al avión.

El gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

Campazzo (6) metió una bomba para sacar la primera ventaja, en un segmento parejo y con intensidad en ambos elencos al momento de defender. Ese 12-8 del anfitrión, con un par de pérdidas decantaron en la igualdad y tiempo muerto de Prigioni a los 5’13”.

En el regreso, un corte al aro de Deck más triple de Campazzo (9) le dieron de nuevo ventaja a Argentina. El santiagueño se sumó a la cita de triples (3/5) y el DT puso a Marcos por el base. Corvalán alargó la brecha 23-16 y hasta Brussino abrió el grifo (26-16).

Con rotaciones desde la banca, la efectividad siguió alta (6/9 en triples) para sentenciar el 29 a 18 en favor del conjunto argentino.

Vildoza abrió el segundo cuarto con un triple desde el costado derecho y Agustín Cáffaro con volcada y bonus extendió la renta 35-20 a los 2′.

Los dos empezaron a marrar, Prigioni devolvió a Campazzo y Deck para preservar la diferencia. Entonces, los panameños se vinieron 35-27, hasta que una jugada colectiva nacional terminó en volcada de Brussino.

Panamá siguió con su zona y entonces Campazzo (12) y Deck (10) castigaron tras el arco (9/16 el equipo), con un 43-31 que obligó a Colón a pedir tiempo muerto. Brussino calentó su muñeca pero Rodríguez respondió y no le gustó al DT argentino (46-38) que debió frenarlo.

Bressan sumó la tercera, Argentina se trabó en el aro ajeno, algo que usufrutuó en parte Panamá para descontar aunque una volcada de Corbalán lo selló por 48 a 41.

Argentina comenzó errático el tercer cuarto (0/4 en triples) pero poco lo capitalizó Panamá (48-42 a los 2′). Un corte al aro de Rodríguez fue contestado con una bonita penetración más bonus de Campazzo (51-44).

Eric Romero (8) empezó a complicar en el poste bajo, los anfitriones carecían, a excepción de Deck y Corbalán, de variantes pero en ese contexto les sobraba para tomar una cierta tranquilidad (62 a 53 en 6’30”). Tras un tiempo muerto anotó Brussino y parecía que Argentina comenzaba a quebrarlo.

Campazzo siguió con su recital a distancia (18 con 4/7 en triples) más 6 asistencias. El resultado no estaba cerrado por la actitud de los panameños. Y desde su defensa zonal se fue 71-58 abajo con 10′ por disputar en el Templo del Rock.

Juani Marcos abrió ese peldaño con triple esquinado, Argentina extendiendo su rotación (Negrete, Vildoza, Cáffaro y Deck) se acomodó con su zona ante un rival degastado, pero combativo.

De regreso al rectángulo, Campazzo aplicó otra bomba (5) que obligó a Panamá a frenarlo (79-63 a 6′ del epílogo). Y fue nomás el camino a la clasificación a la segunda ronda.

Argentina con cosas para corregir

Con muchas cosas para corregir, jugadores lesionados a recuperar en la próxima ventana, donde los puntos sumarán en Uruguay y Panamá, siempre pensando en el trayecto a Qatar 202

Argentina Selección Argentina Qatar
