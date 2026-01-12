Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

El partido que disputaban Juventud Unida de Gualeguaychú y el Depro por el Torneo Regional Amateur fue suspendido por la agresión al juez Maximiliano Durán.

12 de enero 2026 · 09:40hs
Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

La violencia en el fútbol escribió este domingo un nuevo capítulo. El triste episodio tuvo como escenario el estadio La Vía, sede del juego que disputaban Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

Los incidentes se produjeron en los pasajes finales del encuentro. A los 83 minutos el árbitro Maximiliano Duran ordenó la expulsión del futbolista del Depro Maximiliano Villagrán, por doble amonestación. Esta decisión no fue bien aceptada por el delantero de la visita, quien agredió al juez del cotejo.

River ganó en Montevideo.

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT, ambos de San Juan.

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Esta acción desencadenó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y los integrantes de la terna arbitral. La situación obligó a la intervención del personal policial y, tras varios minutos de tensión, Durán resolvió suspender el encuentro al alegar una “agresión directa” contra su integridad física, cuando restaban siete minutos más el tiempo adicionado para el final del partido.

Como continuará el juego entre Juventud Unida y el Depro

Juventud Unida, que había caído 2-0 en el encuentro de ida, consiguió igualar la serie gracias a dos goles de Federico López, convertidos a los 23 y 33 minutos del segundo tiempo, dejando el global 2-2.

Ahora, el árbitro deberá elevar el correspondiente informe al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que será el encargado de resolver lo sucedido y definir cómo se completa la llave. Todo indica que el fallo podría otorgarle el partido a Juventud Unida, que de confirmarse avanzaría a semifinales, donde enfrentaría a Sanjustino de Santa Fe, equipo que marcó el final del camino de Atlético María Grande.

El testimonio del árbitro Maximiliano Duran

"El partido fue suspendido por una agresión del jugador número 9 (en relación a Maximiliano Villagrán) sobre mi intercostal y la cara. Tomamos esa determinación porqué no podíamos seguir el juego. No entendí la agresión. Ahora quedará en manos del Consejo federal. Voy adjuntar las imágenes, el informe y la denuncia policial", relató Maximiliano Duran, árbitro del juego decisivo entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento, en declaraciones a La Barra Deportiva.

El colegiado que representa a la Liga Paranaense de Fútbol indicó que es la primera vez que recibe una agresión de esta naturaleza. "No entendí la agresión, pero es parte del juego, de lo que estamos expuestos. Es la primera vez en mi carrera que recibo una agresión física en 15 años de arbitraje. Esperemos que esto se termine en el fútbol. Están las imágenes, se puede ver, analizar y estamos tranquilos con eso", afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, opinó. "El primer tiempo fue dinámico. Hubo dos minutos de adición. Eso habla de que se dedicaron a jugar. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo. No entendí la agresión. Tal vez la temperatura del partido, la impotencia", interpretó.

Regional Amateur Depro Juventud Unida Árbitro
Noticias relacionadas
Unión de Crespo ganó de local por la Copa Entre Ríos.

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Chiqui Tapia, presidente de la  AFA, nuevamente apuntado.

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda.

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

En las playas de Concepción del Uruguay se juega a diferentes deportes.

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Ver comentarios

Lo último

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Ultimo Momento
Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

El horóscopo para este lunes 12 de enero de 2026

El horóscopo para este lunes 12 de enero de 2026

Fuerte demanda: los créditos hipotecarios crecieron un 174% en 2025

Fuerte demanda: los créditos hipotecarios crecieron un 174% en 2025

Policiales
Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ovación
River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

La provincia
Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Dejanos tu comentario