Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

El partido que disputaban Juventud Unida de Gualeguaychú y el Depro por el Torneo Regional Amateur fue suspendido por la agresión al juez Maximiliano Durán.

La violencia en el fútbol escribió este domingo un nuevo capítulo. El triste episodio tuvo como escenario el estadio La Vía, sede del juego que disputaban Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

Los incidentes se produjeron en los pasajes finales del encuentro. A los 83 minutos el árbitro Maximiliano Duran ordenó la expulsión del futbolista del Depro Maximiliano Villagrán, por doble amonestación. Esta decisión no fue bien aceptada por el delantero de la visita, quien agredió al juez del cotejo.

Esta acción desencadenó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y los integrantes de la terna arbitral. La situación obligó a la intervención del personal policial y, tras varios minutos de tensión, Durán resolvió suspender el encuentro al alegar una “agresión directa” contra su integridad física, cuando restaban siete minutos más el tiempo adicionado para el final del partido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

Como continuará el juego entre Juventud Unida y el Depro

Juventud Unida, que había caído 2-0 en el encuentro de ida, consiguió igualar la serie gracias a dos goles de Federico López, convertidos a los 23 y 33 minutos del segundo tiempo, dejando el global 2-2.

Ahora, el árbitro deberá elevar el correspondiente informe al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que será el encargado de resolver lo sucedido y definir cómo se completa la llave. Todo indica que el fallo podría otorgarle el partido a Juventud Unida, que de confirmarse avanzaría a semifinales, donde enfrentaría a Sanjustino de Santa Fe, equipo que marcó el final del camino de Atlético María Grande.

El testimonio del árbitro Maximiliano Duran

"El partido fue suspendido por una agresión del jugador número 9 (en relación a Maximiliano Villagrán) sobre mi intercostal y la cara. Tomamos esa determinación porqué no podíamos seguir el juego. No entendí la agresión. Ahora quedará en manos del Consejo federal. Voy adjuntar las imágenes, el informe y la denuncia policial", relató Maximiliano Duran, árbitro del juego decisivo entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento, en declaraciones a La Barra Deportiva.

El colegiado que representa a la Liga Paranaense de Fútbol indicó que es la primera vez que recibe una agresión de esta naturaleza. "No entendí la agresión, pero es parte del juego, de lo que estamos expuestos. Es la primera vez en mi carrera que recibo una agresión física en 15 años de arbitraje. Esperemos que esto se termine en el fútbol. Están las imágenes, se puede ver, analizar y estamos tranquilos con eso", afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, opinó. "El primer tiempo fue dinámico. Hubo dos minutos de adición. Eso habla de que se dedicaron a jugar. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo. No entendí la agresión. Tal vez la temperatura del partido, la impotencia", interpretó.