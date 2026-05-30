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Misiones: hallan cuerpo de adolescente de 17 años que era buscada

El hallazgo ocurrió en una construcción abandonada de Eldorado. Misiones. La joven había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo

30 de mayo 2026 · 14:20hs
Dulce María Beatriz Candia había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo y desde entonces era intensamente buscada por las autoridades y su familia.

Dulce María Beatriz Candia había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo y desde entonces era intensamente buscada por las autoridades y su familia.

Encontraron muerta en una construcción abandonada a una joven que había desaparecido hacía 12 días, en Misiones. El cadáver fue encontrado en una construcción abandonada de la ciudad de Eldorado y correspondía a una adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde mediados de mayo.

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El hecho ocurrió cerca de las 19 horas en un sector del barrio El Tucán. Vecinos alertaron a la policía y los agentes acordonaron la escena para realizar las pericias correspondientes. La familia de la víctima la identificó como Dulce María Beatriz Candia.

Dulce Candía Misiones desaparecida

De acuerdo con información publicada por el portal Misiones Online, la jueza de Instrucción interviniente, María Laura Rodríguez, y el secretario judicial René Vertanik estuvieron presentes en el lugar y supervisaron las tareas realizadas por especialistas de la Policía Científica y otras áreas de apoyo.

Por su parte, personal de Bomberos Voluntarios de Eldorado estuvo a cargo de la extracción del cuerpo. La Policía de Misiones investiga las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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Según las primeras observaciones del médico policial, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades judiciales ordenaron el traslado de los restos al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de una autopsia, cuyo resultado será clave para determinar qué ocurrió con la adolescente.

Los investigadores trabajan en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la zona y, hasta el momento, no descartan ninguna hipótesis.

Misiones Adolescente Desaparecida Cuerpo
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