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Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

Las Leonas vencieron en la ASH a Uruguay por 5 a 0 en un trabajado encuentro en los Juegos Suramericanos. El partido fue en Santa Fe.

15 de septiembre 2026 · 19:34hs
Las Leonas se roban todas las miradas en los juegos.

Prensa Juegos Suramericanos.

Las Leonas se roban todas las miradas en los juegos.

El seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, se impusieron a su similar de Uruguay por 5 a 0 en la segunda presentación en los Juegos Suramericanos ante un gran marco de público en el sintético de la Asociación Santafesina ubicado en el polo deportivo del extremo sur de la capital provincial.

Los goles para la escuadra nacional conducida por Juan Martín López llegaron por intermedio de Catalia Andrade, Pilar Palacio, dos de Milagros Alastra y Zoe Díaz. El próximo duelo de las argentinas será el viernes 18 a las 16 frente a Chile.

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Otra victoria de Las Leonas en Santa Fe

El arranque del encuentro fue más parejo y equilibrado de lo que había sido el cruce con Paraguay. Uruguay fue otro rival, más picante y de mayor desarrollo. El primer corto que dlspuso no prosperó y el segundo tuvo deficiencias en la definición. Argentina no podía recepcionar bien el servicio. En el tercero mejoró pero la barrida no fue la mejor. Uruguay sufría pero se defendía bien. Argentina no pudo conectar un buen remate en el fijo.

Pasaron seis cortos y pese al buen remate, la arquera visitante evitó la caída de su arco. De a poco se fue transformando en la figura del pleito. Argentina demostró un gran nivel pero el rival lo estudió y quedó demostrado. Uruguay resistió pero en el final del primer cuarto, de tanto insistir llegó el gol de Catalina Andrade que puso el 1 a 0.

En el segundo tiempo, la velocidad de Sofi Cairó dentro del área grande encontró el noveno corto pero la arquera uruguaya impidió el segundo de las locales. Uruguay respondía bien desde lo defensivo. Argentina estaba bien parada pero le faltaba efectividad aunque careció de situaciones claras de jugada, ya que el gol llegó de corto. Un centro rasante al corazón del área, Pilar Palacio quedó con espacio y llegó el segundo. Estuvo muy cerca del tercero pero nuevamente la defensa cimarrona lo evitó.

En el tercero, Argentina siguió demostrando ser superior, pero le faltaba tener mayor cantidad de posibilidades. Las uruguayas estaban llegando un poco más al campo rival pero no lastimaban. Un córner corto fue efectivo y por esa vía consiguió el tercero, que pudo ejecutar Falasco para dejar las cosas 3 a 0. Cuando quedaban segundos para el final del parcial, llegó el cuarto desde el fijo fue nuevamente Alastra que dejó el marcador 4 a 0.

En el último parcial, Argentina salió con la tranquilidad de la diferencia que había sacado, pero no se conformaba. El quinto fue un golazo, Zoe Diaz desparramó a la arquera dentro del área y metió el 5 a 0. Uruguay dispuso de tres cortos seguidos pero la defensa nacional funcionó bien y evitó el descuento. Las Leonas sumaron la segunda victoria en la competición, con goleada, ante un rival más complicado, pero tendrá dos días para descansar, para el viernes afrontar a las 12 un duro compromiso ante Chile.

Síntesis: Argentina 5- Uruguay 0

Argentina: Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Mercedes Artola, Victoria Falasco, Emma Knöbl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet, Pilar Pisthon, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. Entrenador: Juan Martín López.

Uruguay: Florencia Peñalba, Manuel Vilar, María Oliveros, Martin Rago, Manuel Quiñones, Magdalena Gómez, Lupe Curutchague, Clementina Cristiani, Agustina Díaz, María Barreiro, Jacinta Curutchague, Valentina Luis, Milagros Seigal, María Rodríguez, María Bate y Lola Delafond. Entrenador: Rolando Rivero.

Goles: 18´Catalina Andrade, 29´ Pilar Palacio, 44´ Milagros Alastra, 45´ Milagros Alastra, 51´ Zoe Díaz (ARG).

Árbitros: Victoria Pazos (Paraguay) y Erika Barbera (USA).

Cancha: ASH

Las Leonas Juegos Suramericanos Santa Fe
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