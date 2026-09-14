Argentina sumó 21 medallas en el Día 2 y se mantiene segunda en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación argentina tuvo una jornada sobresaliente en la segunda jornada de competencia: conquistó nueve medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.

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Argentina volvió a ser protagonista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró el segundo día de competencia con una impresionante cosecha de 21 medallas.

La delegación nacional tuvo una jornada marcada por los triunfos y consiguió nueve medallas de oro , además de cuatro plateadas y ocho de bronce , en una actuación que le permitió consolidarse en los primeros puestos de la clasificación general.

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Con las preseas obtenidas durante esta segunda jornada, Argentina llegó a un total de 32 medallas y se ubica en el segundo puesto del medallero, solamente por detrás de Brasil, que acumula 52.

Nueve veces en lo más alto

El gran dato de la jornada fueron las nueve medallas doradas conquistadas por los representantes argentinos.

Los triunfos permitieron que la delegación nacional tenga una presencia destacada en lo más alto de los podios y ratifique su protagonismo en una competencia que reúne a los mejores exponentes del deporte sudamericano.

A las nueve doradas se sumaron cuatro medallas de plata, resultado de otras actuaciones que quedaron muy cerca de alcanzar el primer lugar, y ocho medallas de bronce, que completaron una jornada de enorme productividad.

En total, fueron 21 podios argentinos en un solo día, un número que refleja la amplitud y competitividad de la delegación.

Argentina, escolta de Brasil

El rendimiento conseguido durante el Día 2 permitió que Argentina se afiance en el segundo lugar del medallero general.

Brasil, con 52 medallas, ocupa el primer puesto y tomó una ventaja importante en el comienzo de los Juegos. Argentina, en tanto, suma 32 y se mantiene como uno de los principales protagonistas de la competencia.

Si bien todavía existe una diferencia con el líder, el certamen recién comienza y quedan numerosas jornadas y disciplinas por disputarse. La producción argentina de este segundo día demuestra que la delegación tiene potencial para seguir incrementando su cosecha.

El objetivo será sostener el ritmo y aprovechar las próximas oportunidades de podio para acercarse a los primeros puestos.

Una jornada que ilusiona

La actuación argentina dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene. Conseguir 21 medallas en una sola jornada no solamente permite avanzar en el medallero, sino que también genera confianza entre los deportistas que todavía deben afrontar sus respectivas competencias.

Las nueve doradas representan el punto más alto de una jornada en la que Argentina también mostró regularidad con cuatro platas y ocho bronces.

El resultado colectivo es producto del trabajo de los atletas, entrenadores, equipos técnicos y federaciones que forman parte de la delegación nacional.

Santa Fe, escenario del deporte sudamericano

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen como escenario a la provincia y reúnen a delegaciones de distintos países de la región.