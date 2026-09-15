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El sóftbol tuvo su gran estreno en Paraná

La Selección Argentina Femenina de sóftbol debutó con una contundente victoria ante Bolivia en el Estadio Nafaldo Cargnel. Estadio lleno.

15 de septiembre 2026 · 21:25hs
El sóftbol vive una fiesta en Paraná.

El sóftbol vive una fiesta en Paraná.

Finalmente, el sóftbol tuvo su presentación oficial en la ciudad de Paraná. El Estadio Mundialista Ing. Nafaldo Cargnel abrió sus puertas para recibir una de las disciplinas de los 13° Juegos Suramericanos Rosario-Santa Fe 2026, que tienen a la capital entrerriana como subsede exclusiva del certamen.

Y el estreno no pudo ser mejor para el seleccionado argentino. La Selección Argentina Femenina debutó este martes con una holgada victoria ante Bolivia 8 corridas a 0, en el comienzo de un torneo que reúne a seis representativos nacionales y que tendrá su definición el sábado por la noche.

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El escenario paranaense, uno de los grandes emblemas del sóftbol argentino, volvió a convertirse así en punto de encuentro para el deporte continental. Con un marco acorde a la importancia del acontecimiento, el Cargnel recibió el primer partido de la competencia femenina y comenzó a vivir una semana especial para una disciplina que tiene a Paraná como una de sus principales referencias.

Argentina puso primera

El seleccionado nacional afrontó su primer compromiso del certamen frente a Bolivia y consiguió una victoria contundente, dando el primer paso en la búsqueda del título sudamericano.

Argentina integra el grupo de seis selecciones que participan de la competencia femenina junto con Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. El sistema de competencia contempla una etapa inicial y los partidos que definirán las posiciones, con la gran final prevista para el sábado por la noche.

Para el equipo argentino, el torneo representa además una oportunidad importante dentro de su calendario internacional. La Selección buscará quedarse con su tercer título sudamericano y dar otro paso dentro del camino que tiene como objetivo llegar a las grandes competencias internacionales.

Después del debut ante Bolivia, el conjunto nacional continuará su participación con tres partidos consecutivos que completarán su recorrido en la fase inicial.

El fixture argentino en el sóftbol

El calendario de la Selección Argentina Femenina continuará este miércoles, cuando desde las 20.30 se enfrente con Brasil.

La agenda del equipo nacional seguirá de la siguiente manera:

  • Miércoles, 20.30: Argentina vs. Brasil.
  • Jueves, 20.30: Argentina vs. Perú.
  • Viernes, 20.30: Argentina vs. Venezuela.
  • Sábado: final y definición del torneo.

De esta manera, el público paranaense tendrá la posibilidad de acompañar al seleccionado argentino durante toda la competencia femenina, con partidos que se desarrollarán en horario nocturno y con entrada libre y gratuita.

Histórica para Paraná

La llegada de los Juegos Suramericanos representa un acontecimiento especial para la ciudad. Paraná es la subsede exclusiva del sóftbol dentro de la competencia y recibe tanto al torneo femenino como al masculino.

El Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” es el escenario elegido para albergar los encuentros de ambas ramas. El predio fue acondicionado para estar a la altura de una competencia internacional de estas características y durante estos días concentra la atención de jugadores, cuerpos técnicos, delegaciones y aficionados.

Sóftbol Paraná Juegos Suramericanos
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