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Argentina cortó la racha brasileña en gimnasia artística de 30 años

Argentina se quedó con el oro en la competencia femenina desarrollada en el Arena de Rosario en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

14 de septiembre 2026 · 19:15hs
Argentina cortó la racha brasileña en gimnasia artística de 30 años

Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger y María Estoco dejaron marcado su nombre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras conseguir la medalla dorada en gimnasia artísticas. El equipo de mujeres Albiceleste mostró una performance superior y dejó atrás a Brasil y Panamá. Argentina cortó una racha de más de 30 años de medallas de oro para brasileñas.

El Invencible Arena de Rosario fue el escenario donde el equipo argentino de gimnasia artística desplegó toda su destreza y consiguió 208.706 puntos, superando por poco a Brasil (206.188). En tercer lugar, llegó Panamá con 198.538 puntos, más atrás Perú y Bolivia.

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Desde la esgrima llegó el primer oro para Argentina.

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Así, Argentina sumó la sexta medalla dorada desde el inicio de los juegos. Además. el equipo argentino consiguió su primer oro en esta disciplina y cortó la racha de medallas doradas que Brasil acumuló en los últimos 32 años.

En el concurso individual completo, la primera fue Julieta Lucas con 52.435 puntos en la sumatoria de las cuatro disciplinas disputadas, seguida por la brasileña Gabriela Boucas con 52.351 y el tercero también para una argentina: Emilia Acosta con 51.501 puntos acumulados.

Argentina el plano individual

En Salto, la argentina Emilia Acosta fue segunda, solo superada por un puñado de puntos por la panameña Hillary Herrón. En tercer lugar, la chilena Makarena Pinto.

En Barras Asimétricas, las argentinas Julieta Lucas y María Estoco fueron 1º y 2º, respectivamente. En tercer lugar, Julia Pereira de Brasil.

En Viga en Equilibrio, la argentina Fila Dalinger encabezó la modalidad y por detrás dos brasileñas Gabriela Boucas y Gabriela Rodrigues.

En Suelo, las mejores fueron las brasileñas Boucas y Pereira, por detrás Isabella Ajalla.

Argentina Gimnasia Juegos Suramericanos Rosario
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