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Juegos Suramericanos 2026: el sóftbol entra en acción en Paraná

El Nafaldo Cargnel es sede desde este martes de los Juegos Suramericanos 2026. La Selección Argentina Femenina tendrá doble jornada.

15 de septiembre 2026 · 09:08hs
La Selección Argentina debuta en Paraná por los Juegos Suramericanos 2026.

Sebastián Benítez / UNO

La Selección Argentina debuta en Paraná por los Juegos Suramericanos 2026.

Paraná volverá a convertirse desde este martes en uno de los principales centros del sóftbol sudamericano. El Estadio Mundialista de Sóftbol “Ing. Nafaldo Cargnel” será escenario del comienzo del torneo femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la presencia de seis seleccionados y la expectativa puesta en la actuación del combinado argentino.

En el marco de los Juegos Suramericanos

Argentina tendrá una jornada especial en el inicio de la competencia, ya que disputará dos encuentros. A las 18 enfrentará a Bolivia, mientras que desde las 20.30 se medirá con Colombia. Ambos partidos marcarán el comienzo de un certamen que se extenderá hasta este sábado en la capital entrerriana.

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Además del seleccionado anfitrión, participan Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, que conforman el grupo de seis equipos que buscarán quedarse con el título sudamericano.

Para Argentina, la competencia tiene un valor que va mucho más allá de la posibilidad de conseguir una medalla. El principal objetivo es conquistar el tercer título sudamericano de su historia y, al mismo tiempo, obtener la clasificación directa al Torneo Preolímpico, un paso fundamental para mantener vigente el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos.

La Selección Femenina Mayor llega a la cita con la ilusión de aprovechar la localía y el conocimiento que existe del diamante paranaense. El Cargnel es uno de los escenarios históricos del sóftbol argentino y durante estos días concentrará la atención del continente.

La competencia femenina se desarrollará hasta el sábado 19 de septiembre, mientras que durante la segunda semana llegará el turno de los varones. De esta manera, Paraná será sede exclusiva del sóftbol de los Juegos Suramericanos, consolidando su condición de referencia nacional y continental de esta disciplina.

El torneo representa además una oportunidad para que el público entrerriano acompañe de cerca a una Selección que afronta un desafío deportivo de enorme importancia. En una ciudad profundamente identificada con el sóftbol, el seleccionado argentino buscará comenzar con el pie derecho y dar el primer paso hacia los dos grandes objetivos planteados: el título y la clasificación al Preolímpico.

La pelota comenzará a volar este martes a las 18, cuando Argentina se enfrente con Bolivia. Poco después, desde las 20.30, el seleccionado volverá a ingresar al diamante para medirse con Colombia. Paraná ya está lista para vivir una semana a puro sóftbol suramericano.

Juegos Suramericanos Sóftbol Paraná
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