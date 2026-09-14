Juegos Suramericanos 2026: Joel Contreras se consagró campeón de Ciclismo MTB en Rafaela

El ciclista argentino se quedó con la medalla de oro en la competencia masculina de cross country de los Juegos Suramericanos en en el circuito del Autódromo.

En el circuito emplazado en el Curvón Sur del Autódromo Ciudad de Rafaela, el argentino Joel Contreras se consagró campeón y obtuvo la medalla de oro en la prueba masculina de cross country (XC) de ciclismo de montaña (MTB), en el marco de la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Contreras completó el recorrido en un tiempo de 1h 24' 27", marcando un promedio de velocidad de 22.6 km/h. En un final apasionante, el argentino superó por apenas diez segundos al brasileño Alex Malacarne (1h 24' 37"), quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó el también brasileño Ulan Bastos, ganador del bronce con un tiempo de 1h 26' 00" (+1' 33"). Por su parte, el otro representante argentino en la prueba, Agustín Durán, debió abandonar la competencia.

La voz del campeón en los Juegos Suramericanos

Emocionado tras cruzar la meta, Contreras le dedicó el logro a sus seres queridos: “Esto es para toda mi familia que me apoyaron en un año muy complicado”. También agradeció a su equipo.

A su vez, el flamante campeón sudamericano destacó la planificación previa de su entrenamiento: “Preparé casi toda mi temporada en base a los Juegos Suramericanos y le dediqué el 100%, porque era mi objetivo principal del año. Sabía que necesitaba mantener un ritmo alto y que la carrera iba a ser de eliminación”.

Acción en la rama femenina

La jornada en el trazado rafaelino comenzó a primera hora con la competencia de cross country femenino, que contó con 11 corredoras en pista. La chilena Catalina Vidaurre se quedó con la medalla de oro tras finalizar el recorrido en 1h 14' 50#, con un promedio de 19.9 km/h. La delegación chilena concretó el 1-2 en la prueba de la mano de Florencia Monsálvez, quien se adjudicó la medalla de plata a 1'12" de diferencia. El bronce fue para la brasileña Karen Olimpio, con un tiempo de 1h 16"19/100 (+1:29).

Por el lado de la representación argentina, Lucía Miralles concretó una gran actuación al ubicarse en el quinto puesto con un registro de 1h 18"43/100 (+3:53). En tanto, Agustina Apaza finalizó en la séptima posición con un tiempo de 1h 20' 30" (+5:40), logrando ambas meterse entre las diez mejores de la región.