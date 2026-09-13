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Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

El seleccionado argentino finalizó en el tercer puesto con 304,400 puntos y obtuvo la medalla de bronce. Santiago Mayol se subió al podio.

13 de septiembre 2026 · 22:16hs
El equipo de gimnasia que logró el bronce. Santiago Mayol –primero de la izquierda– festejó.

El equipo de gimnasia que logró el bronce. Santiago Mayol –primero de la izquierda– festejó.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron este domingo con la competencia en las distintas disciplinas y la delegación argentina rápidamente sumó buenas noticias. Una de ellas llegó de la mano de la gimnasia artística masculina, que se subió al podio por equipos con una destacada participación del concordiense Santiago Mayol.

El seleccionado argentino finalizó en el tercer puesto con 304,400 puntos y obtuvo la medalla de bronce. Brasil se quedó con la primera posición, con 310,500 unidades, mientras que Colombia terminó segunda con 305,600.

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El equipo argentino estuvo integrado por Santiago Mayol, Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo, quienes fueron protagonistas de una actuación que le permitió al país comenzar con una medalla en la gimnasia artística.

Mayol, con el bronce

Dentro del conjunto nacional sobresalió especialmente la actuación de Santiago Mayol, representante de Concordia y uno de los deportistas entrerrianos que forman parte de la delegación argentina en los Juegos.

El gimnasta tuvo una gran actuación en la competencia individual de All-Around, donde terminó en el quinto lugar, a apenas 0,350 puntos de alcanzar el podio. Su desempeño fue especialmente significativo porque estuvo muy cerca de convertirse en el primer argentino en conseguir una medalla individual en esta prueba desde Eric Pedercini, quien lo había logrado en 2002.

Aunque no pudo alcanzar el podio en el All-Around, Mayol consiguió un nuevo objetivo: clasificarse para la final de caballete, donde tendrá la posibilidad de volver a competir por una medalla.

Su actuación representa además un nuevo paso en la carrera de un deportista nacido en Entre Ríos que se encuentra compitiendo al más alto nivel y que ahora tiene la posibilidad de seguir haciendo historia en los Juegos Suramericanos.

Argentina va por más finales

La gimnasia artística argentina tendrá más presencia en las jornadas decisivas. Además de la clasificación de Mayol en caballete, el equipo nacional consiguió otros diez boletos a las finales individuales.

Ivo Chiapponi avanzó en suelo; Luca Alfieri, en barra; mientras que Matías Coralizzi lo hizo en anillas, paralelas y caballete. Por su parte, Daniel Villafañe obtuvo su lugar en las finales de anillas y salto.

De esta manera, el bronce conseguido por equipos fue apenas el comienzo para la gimnasia artística argentina en Santa Fe 2026. Y entre los protagonistas que buscarán ampliar la cosecha aparece Santiago Mayol, el concordiense que ya dejó su marca en el inicio de la competencia y que ahora irá por una nueva oportunidad de subir al podio.

Bronce Juegos Suramericanos Entrerriano Santa Fe
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