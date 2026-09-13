Macarena Ceballos: medalla de oro y récord de los Juegos Suramericanos en los 100 metros pecho

Macarena Ceballos hizo historia al quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es la segunda para la Argentina.

La nadadora cordobesa se impuso con un tiempo de 1:06:80, superando por casi un segundo y medio el registro que había fijado en Asunción 2022 (1:08:17) y dejando en el segundo lugar a su compatriota Martina Barbeito, que aportó otra medalla para la delegación argentina. La venezolana Mercedes Toledo completó el podio en el Invencible Centro Acuático Provincial. Fue en el marco de la primera jornada de los Juegos Suramericanos.

El logro de Ceballos, de 31 años, llegó minutos después de que el esgrimista Pascual Di Tella ganara el primer oro para el anfitrión en Santa Fe 2026, la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos. Además, el equipo albiceleste alcanzó las ocho preseas con el doble galardón de esta tarde.

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La olímpica en París 2024, que festejó junto al público local al ritmo de "cada día te quiero más", quedó a apenas 11 centésimas de superar su récord sudamericano (1:06:69), logrado en julio de 2023, al tiempo que sumó su octava medalla en los Juegos Suramericanos (dos oros, tres platas y tres bronces).

"Súper felices, por mí, por Martu, por el equipo. Fue defender y bajar la marca. Tenía esperanza pero quería defender el título de Asunción", indicó Ceballos.

Empate y doble oro en 50 metros espalda en la jornada de los Juegos Suramericanos

La tercera medalla dorada de Argentina llegó un rato después, por intermedio de Cecilia Dieleke. Lo curioso de esta conquista es que llegó tras ¡un empate! con la brasileña Etiene De Madeiros, por lo que compartieron el primer lugar del podio.

El tiempo de 28:38, también récord de la competencia (y argentino), llegó en la prueba de 50 metros espalda. La argentina Andrea Berrino se quedó con el bronce, con un registro de 28:67.

"Estoy feliz por lograr esto y mejorar mi marca. Llegamos juntas, el mérito es de las dos y disfrutando escuchar el himno de nuestro país", señaló Dieleke tras su logro.