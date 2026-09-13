Uno Entre Rios | Ovación | Juegos Suramericanos

Macarena Ceballos: medalla de oro y récord de los Juegos Suramericanos en los 100 metros pecho

Macarena Ceballos hizo historia al quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es la segunda para la Argentina.

13 de septiembre 2026 · 21:35hs
Macarena Ceballos ganó la segunda medalla dorada para la Argentina.

Macarena Ceballos ganó la segunda medalla dorada para la Argentina.

La nadadora cordobesa se impuso con un tiempo de 1:06:80, superando por casi un segundo y medio el registro que había fijado en Asunción 2022 (1:08:17) y dejando en el segundo lugar a su compatriota Martina Barbeito, que aportó otra medalla para la delegación argentina. La venezolana Mercedes Toledo completó el podio en el Invencible Centro Acuático Provincial. Fue en el marco de la primera jornada de los Juegos Suramericanos.

El segundo oro para Argentina

El logro de Ceballos, de 31 años, llegó minutos después de que el esgrimista Pascual Di Tella ganara el primer oro para el anfitrión en Santa Fe 2026, la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos. Además, el equipo albiceleste alcanzó las ocho preseas con el doble galardón de esta tarde.

El equipo de gimnasia que logró el bronce. Santiago Mayol –primero de la izquierda– festejó.

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

La nena junto a Juan Carlos Baglietto.

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura de los Juegos Suramericanos

La olímpica en París 2024, que festejó junto al público local al ritmo de "cada día te quiero más", quedó a apenas 11 centésimas de superar su récord sudamericano (1:06:69), logrado en julio de 2023, al tiempo que sumó su octava medalla en los Juegos Suramericanos (dos oros, tres platas y tres bronces).

"Súper felices, por mí, por Martu, por el equipo. Fue defender y bajar la marca. Tenía esperanza pero quería defender el título de Asunción", indicó Ceballos.

Empate y doble oro en 50 metros espalda en la jornada de los Juegos Suramericanos

La tercera medalla dorada de Argentina llegó un rato después, por intermedio de Cecilia Dieleke. Lo curioso de esta conquista es que llegó tras ¡un empate! con la brasileña Etiene De Madeiros, por lo que compartieron el primer lugar del podio.

El tiempo de 28:38, también récord de la competencia (y argentino), llegó en la prueba de 50 metros espalda. La argentina Andrea Berrino se quedó con el bronce, con un registro de 28:67.

"Estoy feliz por lograr esto y mejorar mi marca. Llegamos juntas, el mérito es de las dos y disfrutando escuchar el himno de nuestro país", señaló Dieleke tras su logro.

Juegos Suramericanos Santa Fe Medalla
Noticias relacionadas
Desde la esgrima llegó el primer oro para Argentina.

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Alba se subió al podio en los 800 metros libre y, con un tiempo de 7 5578/100, estableció un nuevo récord en Argentina en la prueba.

Lucas Alba sumó otro bronce para Argentina y batió el récord nacional

El primer podio argentino en los Juegos Suramericanos, con una medalla para una santafesina.

Juegos Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried le dio a Argentina su primera medalla

santa fe: las fotos que dejo la apertura de los juegos suramericanos

Santa Fe: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Lo último

Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

Ultimo Momento
Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

Concordia: detuvieron en a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual a una menor

Concordia: detuvieron en a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual a una menor

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura de los Juegos Suramericanos

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura de los Juegos Suramericanos

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes

En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Hugo Zamparo, operador de McDonalds en Paraná: El RINI fue determinante para invertir

Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná: "El RINI fue determinante para invertir"

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Dejanos tu comentario