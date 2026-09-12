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Franco Colapinto largará noveno en el GP de España de Fórmula 1

Franco Colapinto se ubicó noveno en la qualy del GP de España de Fórmula 1. El británico Lando Norris obtuvo la pole position.

12 de septiembre 2026 · 15:27hs
Franco Colapinto largará noveno en el GP de España de Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) protagonizó este sábado una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de España de la Fórmula 1 y largará noveno en la carrera de este domingo. La pole position La pole position quedó en manos del británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren).

Una gran jornada para Franco Colapinto

El piloto argentino tuvo una muy sólida actuación en la Q1, ya que en su primer intento consiguió un buen registro de vuelta, mientras que sobre el final de la tanda mejoró aún más su tiempo al girar en 1:33,963 para terminar en la novena colocación.

El piloto argentino buscará recuperarse en el trazado español. (Foto Juan Iribarren)

Franco Colapinto terminó el día ubicándose 15° en Madrid

El argentino buscará dejar atrás el error en Monza, que le impitió llegar más adelante.

Franco Colapinto: "Madrid creo que va a ser un poco más difícil"

En la Q2 parecía que todo se complicaba para Colapinto, debido a que en los primeros minutos ambos Alpine salieron a pista y volvieron rápidamente a boxes. Fue por esto que tanto el argentino como Gasly tuvieron un solo intento en esta sesión. Allí fue cuando apareció la mejor versión del argentino, quien voló en el Circuito de Madring para registrar un tiempo de 11:33,038 y así meterse entre los 10 mejores.

Finalmente, en la tercera tanda clasificatoria, Colapinto volvió a mantener el buen nivel para terminar por delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y solo por debajo de los pilotos de las cuatro escuderías líderes, que son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La definición de la Q3 fue apasionante, ya que en los últimos segundos Norrris pudo marcar el mejor tiempo para sacarle solo 11 milésimas al italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de España de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- George Russell (Mercedes)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Liam Lawson (Red Bull)

9- Franco Colapinto (Alpine)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Oliver Bearman (Haas)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

Franco Colapinto Fórmula 1
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