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Horas clave para el futuro de Forestello en Patronato

El DT puso en duda su continuidad en Patronato. Los dirigentes indicaron que no tomarán decisiones en caliente, pero no descartaron un cambio de rumbo.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

6 de abril 2026 · 14:52hs
Horas clave para el futuro de Forestello en Patronato

UNO / Delfina Silva

El timbre de voz describió el estado de ánimo de Rubén Forestello. El DTde Patronato no ocultó las sensaciones que provocaron una nueva derrota la Primera Nacional. La caída ante Gimnasia de Jujuy por 2 a 0, en el norte del país incrementó la crisis futbolística. “Veré lo que hago”, remarcó el Yagui, en rueda de prensa.

El Santo registra un récord negativo de cuatro derrota en siete presentaciones, dos traspiés consecutivos y posicionado en puestos de descenso. Este escenario elevó el malestar generalizado del Pueblo Rojinegro, que espantado por campañas realizadas en el pasado, exige a los cuatro vientos el final del segundo ciclo de Forestello en Patronato.

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Rubén Forestello adelantó que evaluará su continuidad

El entrenador reconoce la realidad. Asume responsabilidades y acepta las reglas de juego. “Soy amigo de los dirigentes, tengo una relación excelente con los jugadores y debo pensar sobre mi futuro”, indicó.

En la misma línea, el Yagui destacó un progreso en el funcionamiento colectivo de sus dirigidos. Aunque admite que fue en vano dado que sufrió un nuevo tropezón en la temporada. “El equipo jugó muy bien por momentos en una cancha tan difícil como lo es la de Gimnasia de Jujuy. De hecho generó cinco situaciones de gol, que nos duele no haber capitalizado. Seguramente los chicos habrán finalizado con una sensación diferente a lo que fue la derrota ante Colón”, resaltó.

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De todos modos, Forestello no se escudó en los merecimientos. En este sentido reconoce que hay otras urgencias que debe atender con éxito para salir del incómodo lugar donde está posicionado el representante entrerriano.

“Más allá del arranque difícil de campeonato me han respetado. Asimismo tendré que pensar que haré porque tengo una relación excelente con los dirigentes. Las expectativas eran diferente a esta altura de lo que pensábamos tener y no lo tenemos. Me duele muchísimo, son momentos que he pasado en otras instituciones. Debo ser lo suficientemente inteligente. Me llevo bien con todo el mundo, pero tengo que sumar de a tres o sumar y las cosas no se están dando”, relató.

Números en rojo en Patronato

La campaña que está escribiendo Patronato es decepcionante. El Rojinegro cosechó 5 unidades en siete jornadas. Apenas edificó un triunfo, rescató dos empate y sufrió cuatro derrotas. En este derrotero convirtió tres tantos y recibió nueve. Esto es determinante en la ubicación en la que se encuentra en la tabla, dado que reúne el mismo puntaje que Chacarita. No obstante, el Funebrero se posiciona fuera de la zona roja por registrar mejor diferencia de gol (-5 para el conjunto bonaerense contra -6 para Patronato).

El inicio del segundo ciclo del Yagui está marcado como el segundo peor comienzo de un proceso. Totalizó 5 de los 21 puntos que disputó, obteniendo el 23,80 por ciento de las unidades. En el profesionalismo solamente es superado por la segunda etapa de Iván Delfino en barrio Villa Sarmiento, periodo donde el Rojinegro sumó 4 en los primeros siete juegos oficiales bajo el mandato del Viejo (19,04 por ciento).

Los números mandan y marcan el camino. No obstante, en barrio Villa Sarmiento no tomaron una decisión sobre el futuro inmediato del equipo. “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Debemos analizar el presente en frío y ver si tomamos alguna determinación”, le indicó a Ovación una fuente cercana a la dirigencia de Patronato.

Siguiendo la misma línea, añadió: “El proyecto sigue, nunca hablamos de cortarlo. Pero también está en la cabeza del entrenador. Él observará como esta para seguir en el proyecto”, señaló. De esta manera, no descartó un cambio de rumbo. En consecuencia, las próximas horas será decisivas sobre el futuro del proceso que está protagonizando la entidad de barrio Villa Sarmiento en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

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El plantel se reencontrará este martes en el predio La Capillita, donde realizarán una autocrítica del mal inicio de campaña y enfocarán la atención en el juego que disputarán el próximo sábado ante Almagro, en condición de visitante. ¿Será con Forestello o con un nuevo conductor?.

Patronato Rubén Forestello Primera Nacional Gimnasia de Jujuy
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