Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Tras una falla eléctrica y no poder entrenar, Franco Colapinto clasificó y se metió 13°. Su compañero de equipo, Pierre Gasly partirá 19°.

El piloto argentino se posicionó por delante de su compañero de equipo.

El argentino Franco Colapinto llegó a la clasificación para el Sprint sin vueltas al trazado de Montreal tras un fallo en los ensayos, logró avanzar a Q2 y quedó por delante de Pierre Gasly. Largará 13º en la carrera corta de este sábado en Canadá. La pole quedó para George Russell con el Mercedes.

El piloto pilarense registró un tiempo de 1’14”702/1000, quedó a 1”676/1000 de George Russell (Mercedes), el más rápido de la sesión, y terminó a apenas 155/1000 de Carlos Sainz (Williams), quien ocupó el último lugar de clasificación a la SQ3.

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

Más temprano, la clasificación había tenido una SQ1 accidentada. Fernando Alonso (Aston Martin) chocó en la curva 4 tras bloquear sus neumáticos delanteros y provocó una bandera roja. Además, Liam Lawson (Racing Bulls) y Alex Albon (Williams) no salieron a pista por accidentes en el entrenamiento del mediodía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057935330204950650&partner=&hide_thread=false A tricky afternoon in today’s #CanadianGP Sprint Quali. pic.twitter.com/GdnZgoe7YB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Esa interrupción también perjudicó a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien había quedado 19° y no logró completar una última vuelta rápida para intentar avanzar a la SQ2. El francés largará desde el fondo de la grilla en la sprint.

La pole fue de George Russell en Canadá

La pole position para la sprint quedó en manos de George Russell, que dominó la SQ3 con un tiempo de 1’12”965/1000 y encabezó el 1-2 de Mercedes en Montreal. Detrás suyo terminó el joven italiano Kimi Antonelli, que quedó a apenas 068/1000 de su compañero de equipo.

La sprint de este sábado comenzará a las 13 y se disputará a 23 vueltas. Más tarde, desde las 17, será el turno de la clasificación para la gran carrera del domingo.