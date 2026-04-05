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Rubén Forestello podría irse de Patronato

"Tengo que pensar bien que hacer", dijo Rubén Forestello tras la caída del Negro ante Gimnasia de Jujuy.

5 de abril 2026 · 21:30hs
Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Prensa Patronato

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Golpeado. Sin ánimos. Desorientado. Así se mostró Rubén Forestello en rueda de prensa tras otra derrota de Patronato ante Gimnasia de Jujuy. La sensación, para el Yagui es distinta: "El primer tiempo se jugó bien, tuvimos cinco situaciones de gol, algo que nunca nos pasó. No alcanza y no alcanzó. Generamos pero perdimos", sentenció.

Al ser consultado por su futuro y lo que dicen los referentes del plantel, dijo: "Los jugadores tienen su idea. No sé lo que pienso sobre mi futuro, lo que sí se es que perdimos distinto a otros partidos".

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Con Rubén Forestello en la cuerda floja, Patronato se presenta en Jujuy

Rubén Forestello, DT de Patronato.

En Patronato el respaldo a Forestello llega su fin

En la continuidad, destacó: "Ahora debo pensar, porque jugamos muy bien por momentos, generamos. Duele la derrota. Los chicos se van con una sensacion diferente a Colón".

En el final, resaltó: "Los resultados no se dan y voy a pensar bien lo que hacer. No tenemos el año esperado, soy amigo de los dirigentes y me duele este momento, que no era el esperado. Son momentos que ya he pasado en otras instituciones y tengo que ser inteligente. Las cosas no se estan dando".

Fuente: Código Patrón

Rubén Forestello Patronato Gimnasia de Jujuy Primera Nacional
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