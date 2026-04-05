Rubén Forestello podría irse de Patronato

"Tengo que pensar bien que hacer", dijo Rubén Forestello tras la caída del Negro ante Gimnasia de Jujuy.

Golpeado. Sin ánimos. Desorientado. Así se mostró Rubén Forestello en rueda de prensa tras otra derrota de Patronato ante Gimnasia de Jujuy. La sensación, para el Yagui es distinta: "El primer tiempo se jugó bien, tuvimos cinco situaciones de gol, algo que nunca nos pasó. No alcanza y no alcanzó. Generamos pero perdimos", sentenció.

Al ser consultado por su futuro y lo que dicen los referentes del plantel, dijo: "Los jugadores tienen su idea. No sé lo que pienso sobre mi futuro, lo que sí se es que perdimos distinto a otros partidos".

En la continuidad, destacó: "Ahora debo pensar, porque jugamos muy bien por momentos, generamos. Duele la derrota. Los chicos se van con una sensacion diferente a Colón".

En el final, resaltó: "Los resultados no se dan y voy a pensar bien lo que hacer. No tenemos el año esperado, soy amigo de los dirigentes y me duele este momento, que no era el esperado. Son momentos que ya he pasado en otras instituciones y tengo que ser inteligente. Las cosas no se estan dando".

Fuente: Código Patrón