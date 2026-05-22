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Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

En Entre Ríos se dio inicio a la tercera etapa de la vacunación antrigripal. La actividad está destinada al personal estratégico.

22 de mayo 2026 · 22:03hs
En Entre Ríos comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal. 

En Entre Ríos comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal. 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que este viernes comenzó la tercera etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, destinada al personal estratégico, cuyo desempeño resulta clave para garantizar el funcionamiento de actividades fundamentales, como el personal esencial y las fuerzas de seguridad.

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Vacunación antigripal en Entre Ríos

La nueva instancia de inmunización alcanza a personal docente y no docente, además de efectivos de Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército, quienes podrán acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir la dosis correspondiente.

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En ese marco, desde la División Inmunizaciones de la cartera sanitaria se indicó que en los últimos días arribaron nuevas partidas de vacunas antigripales para adultos, correspondientes a la formulación trivalente.

De esta manera, la provincia ya cuenta con las tres formulaciones destinadas a la campaña: vacuna trivalente para adultos, vacuna pediátrica y vacuna adyuvantada para mayores de 65 años.

Cabe recordar que la gripe es una enfermedad viral respiratoria con alta transmisibilidad, que puede causar complicaciones graves, incluso la muerte, a personas embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

Las etapas anteriores

La campaña provincial comenzó el pasado 11 de marzo y, en una primera etapa, estuvo dirigida al personal de salud, personal sanitario de fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas, niños de seis a 24 meses y personas adultas mayores institucionalizados en establecimientos de larga estadía. Posteriormente, la segunda etapa incluyó a personas mayores de 65 años y a la población de entre dos y 64 años con factores de riesgo. La vacunación para estos grupos priorizados continúa vigente en toda la provincia.

Entre Ríos Vacunación antigripal
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