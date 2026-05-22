Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam.

Con jugadores, técnicos y autoridades en Mirador TEC, se presentó el duelo entre Capibaras XV y Selknam por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026 en Paraná.

Paraná fue escenario este viernes de la conferencia de prensa oficial previa al partido de la fecha 12 del Super Rugby Américas 2026 entre Capibaras XV y Selknam de Chile , que se jugará en el predio de La Tortuguita.

La actividad se llevó a cabo en Mirador TEC y reunió a jugadores de ambos equipos, cuerpos técnicos, dirigentes y autoridades municipales, en la previa de un encuentro que vuelve a poner a la capital entrerriana en el mapa del rugby profesional sudamericano. El clima del evento fue de respeto y cordialidad entre las delegaciones, con intercambio entre protagonistas y una agenda centrada en la importancia deportiva de la jornada.

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Capibaras XV y Selknam, cara a cara en la previa en Mirador TEC

Conferencia de prensa (1).jpeg Foto: UNO/Delfina Silva

Además, el encuentro tendrá un atractivo especial ya que estará en juego la Copa Bourdin, lo que suma un condimento extra al cruce entre ambas franquicias en Paraná. Como parte de la jornada, el jugador más valioso del partido (MVP) será distinguido con un reconocimiento entregado por UNO, en el marco de una iniciativa que busca resaltar el rendimiento individual dentro de la competencia.

El partido forma parte de una nueva fecha del certamen continental, en el que Capibaras XV continúa consolidando su participación dentro de una competencia exigente, frente a rivales de trayectoria internacional. En ese marco, el equipo entrerriano afronta una nueva oportunidad de medirse ante un conjunto chileno que ha mostrado crecimiento sostenido en el rugby de la región y que llega con una base de trabajo vinculada incluso a procesos de selección nacional.

El entrenador de Capibaras XV, Nicolás Galatro, dio la bienvenida a la delegación chilena y destacó el nivel del rival. "Quiero darle la bienvenida a los amigos de Chile. Como se dijo respecto al partido de mañana, Chile es básicamente el seleccionado nacional, que se prepara, ya jugó un Mundial y se prepara para otro. Ese es el nivel con el cual nos vamos a enfrentar", señaló.

En esa línea, remarcó la exigencia del compromiso: "Creo que es de los partidos más duros de todos, con jugadores de nivel internacional, así que para todos los chicos y para nosotros como entrenadores es un gran desafío. Esperemos que mañana nos vaya bien".

Por su parte, el capitán de Capibaras XV, Manuel Bernstein, destacó el enfoque del plantel en el crecimiento colectivo. "Estamos conscientes de que estamos bastante cerca de lo que necesitamos y es el día a día, creo que seguimos cumpliendo con eso", expresó.

Agregó además que "el objetivo es ser el mejor equipo posible cada vez que entramos a la cancha, y que los resultados del torneo no sean lo principal. Obviamente, estando tan cerca, hay motivación y presión, ojalá se pueda dar. Pero nuestro foco está 100% en ser el mejor equipo posible".

La conferencia también dejó en claro la expectativa que genera el encuentro en la ciudad, con un marco institucional que refuerza la importancia del evento para el desarrollo del rugby en la región. La presencia de autoridades, junto a representantes de ambos clubes, subrayó el carácter internacional del duelo y el valor de este tipo de competencias para el crecimiento deportivo y organizativo.

De esta manera, Capibaras XV llega al compromiso ante Selknam con la mirada puesta en sostener su evolución en el torneo, en un duelo que promete intensidad y alto nivel competitivo en Paraná.

El XV

Capibaras XV definió su alineación para el partido de este sábado ante Selknam de Chile, por la 12° fecha del Súper Rugby Américas, en el predio de La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

El equipo entrerriano afrontará un encuentro clave en su lucha por meterse en las semifinales del certamen, con una formación que mantiene la base del triunfo conseguido en la fecha anterior y algunos regresos importantes en puestos clave.

Capibaras XV alistará con: Diego Correra, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein (capitán); Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicaupua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.

Entre los relevos estarán disponibles: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Franco Benítez, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Tomás Sigura.

El equipo dirigido por Nicolás Galatro apuesta a la continuidad y al equilibrio entre forwards y backs en un partido que puede resultar determinante en la recta final del torneo, donde cada punto empieza a tener impacto directo en la tabla de posiciones.