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Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Los entrerrianos Nadia Cutro, Victorio Ballay y Leandro Bonnin largan la primera etapa en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Neuquén.

22 de mayo 2026 · 20:17hs
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La tercera fecha del año del Rally Argentino se disputa en una carrera que vuelve: el “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”. Allí estarán los entrerrianos: Victorio Ballay, Nadia Cutro y se producirá el regreso de Leandro Bonnín. Los caminos patagónicos son el escenario –una vez más– de una competencia del Campeonato Argentino de Rally en su historia. En este caso, la provincia del Neuquén es quien recibe nuevamente a la categoría.

Nadia Cutro
Nadia Cutro corre en Neuquén.

Nadia Cutro corre en Neuquén.

Las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul vuelven a ser sede de una fecha, una visita que se había perdido desde el año 2022. Es así como se produce el regreso del fantásticamente denominado “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”, en consonancia por la región en la que se compite. Será la 17ª vez que Rally Argentino en se dé cita en Neuquén.

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De este modo, el regreso a la disputa de esta carrera ha generado una particular atención y atracción en los inscriptos, lo que ha provocado que sean 52 tripulaciones que se pongan en competencia, con mucha participación regional.

Sin embargo, una de las grandes novedades llega desde la provincia de Entre Ríos. Pues a los ya habituales animadores en la clase RC MR, los concordienses Victorio Ballay (Citroën DS3 Maxi Rally) y Nadia Cutro (Toyota Yaris Maxi Rally), se les une el retorno a la actividad de Leandro Bonnín. Con muchos cambios, el piloto oriundo de Concepción del Uruguay regresa a Rally Argentino solo conservando su tradicional unidad Rally2: el Citroën C3. El resto, todo es diferente. Es que desde esta competencia Leo tendrá a Javier Taboada como navegante. Además, cambia de atención técnica, y ahora será asistido por el equipo ST Competición.

Cómo les fue este viernes a los entrerrianos

Con todo, la acción ya inició mediante el shakedown en la jornada del viernes, donde todas las tripulaciones tuvieron la última posibilidad de probar, en un tramo que se desarrolló en el autódromo de Cutral Có, y que contó con una extensión de 3,30 kilómetros. Allí el más rápido de la jornada fue Alejandro Cancio, su Skoda Fabia Rally2. En esos cómputos generales, Bonnín se ubicó cuarto. Por su parte, Ballay y Cutro fueron cuarto y séptima, respectivamente dentro de los RC MR.

La Etapa 1 en Neuquén

Este sábado se producirá el inicio competitivo de la carrera, con una etapa que consta de seis pruebas especiales y 71,74 kilómetros cronometrados. La acción comenzará a las 10.28 con la disputa de la prueba Barda González-Camino Invierno, de 14,83 kilómetros, seguida de, a las 11.01 de Camino Invierno-Ruta 17 (14,42 kilómetros). Posteriormente, los protagonistas afrontarán la especial N° 3: Ruta 17-Chacras (6,62 kilómetros), desde las 11.24.

Tras ello, y luego paso por asistencia y reagrupamiento, la segunda sección del día repetirá ese recorrido pero en horas de la tarde, poniéndose en marcha a la hora 13.37, 14.10 y 14.33, respectivamente.

Producción periodística: Lisandro Trucco

Entrerrianos Neuquén Nadia Cutro
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