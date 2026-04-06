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¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato tiene agendado día y horario de los siguientes tres encuentros que disputará en la temporada. En la próxima jornada volverá a jugar fuera del Grella.

6 de abril 2026 · 10:01hs
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

La temporada 2026 de la Primera Nacional tiene confirmado el programa de encuentros que se disputarán durante abril. En este recorrido Patronato afrontará dos encuentros en condición de visitante y uno en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

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El Rojinegro abrirá el próximo sábado la novena fecha. Desde las 15.30 el Santo enfrentará a Almagro en la localidad bonaerense de José Ingenieros. Este juego marcará el inicio de la actividad correspondiente a la Zona B.

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Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

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El regreso a barrio Villa Sarmiento se producirá el domingo 18. Esa jornada el representante entrerriano recibirá a partir de las 16 a Deportivo Maipú. El Botellero es, en la actualidad, un rival directo en la pelea por la permanencia.

El último encuentro que afrontará durante la ventana de abril fue programado para el sábado 25, ocasión en la que visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. Este juego, válido por la 11° fecha, comenzará a las 15.30.

El Programa de Patronato

Fecha 9

Sábado 11, desde las 15.30: Almagro – Patronato

Fecha 10

Domingo 19, a partir de las 16: Patronato – Deportivo Maipú

Fecha 11

Sábado 25, a las 15.30: Temperley - Patronato

Así se jugará la próxima fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Almagro - Patronato

Domingo

15.30: Chacarita – Gimnasia y Tiro (Salta)

15.30: Temperley - Quilmes

16: Agropecuario – Gimnasia (Jujuy)

17: Güemes – San Martín (Tucumán)

18.30: Deportivo Maipú - Colegiales

Lunes

15: Tristán Suárez – Atlético Rafaela

19: Nueva Chicago - Midland

21: San Martín (San Juan) - Atlanta

Patronato Primera Nacional Almagro
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