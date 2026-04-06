La temporada 2026 de la Primera Nacional tiene confirmado el programa de encuentros que se disputarán durante abril. En este recorrido Patronato afrontará dos encuentros en condición de visitante y uno en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?
Patronato tiene agendado día y horario de los siguientes tres encuentros que disputará en la temporada. En la próxima jornada volverá a jugar fuera del Grella.
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El Rojinegro abrirá el próximo sábado la novena fecha. Desde las 15.30 el Santo enfrentará a Almagro en la localidad bonaerense de José Ingenieros. Este juego marcará el inicio de la actividad correspondiente a la Zona B.
El regreso a barrio Villa Sarmiento se producirá el domingo 18. Esa jornada el representante entrerriano recibirá a partir de las 16 a Deportivo Maipú. El Botellero es, en la actualidad, un rival directo en la pelea por la permanencia.
El último encuentro que afrontará durante la ventana de abril fue programado para el sábado 25, ocasión en la que visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. Este juego, válido por la 11° fecha, comenzará a las 15.30.
El Programa de Patronato
Fecha 9
Sábado 11, desde las 15.30: Almagro – Patronato
Fecha 10
Domingo 19, a partir de las 16: Patronato – Deportivo Maipú
Fecha 11
Sábado 25, a las 15.30: Temperley - Patronato
Así se jugará la próxima fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15.30: Almagro - Patronato
Domingo
15.30: Chacarita – Gimnasia y Tiro (Salta)
15.30: Temperley - Quilmes
16: Agropecuario – Gimnasia (Jujuy)
17: Güemes – San Martín (Tucumán)
18.30: Deportivo Maipú - Colegiales
Lunes
15: Tristán Suárez – Atlético Rafaela
19: Nueva Chicago - Midland
21: San Martín (San Juan) - Atlanta