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Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó a los octavos

Independiente venció 2 a 0 al Tate en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y deberá enfrentarse a Atlético Tucumán en la próxima ronda de la Copa Argentina.

22 de mayo 2026 · 22:04hs
Independiente ganó en Rosario.

Independiente ganó en Rosario.

Independiente de Avellaneda superó este viernes por la noche a Unión de Santa Fe en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina tras imponerse en los 16avos con goles de Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez, y aseguró así su continuidad en el certamen.

En el primer minuto de juego, Unión de Santa Fe salió con todo en busca del gol. Tras un contragolpe veloz, Rodrigo Rey tuvo una doble atajada que evitó el tanto del elenco de Leonardo Madelón. El arquero intervino providencialmente para tapar el disparo de Rafael Profini.

En el campeonato igualaron 4 a 4 y ahora se enfrentarán por Copa Argentina.

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Sin embargo, a los 5 minutos, el conjunto de Gustavo Quinteros gritó el primer gol de la noche rosarina gracias a un tiro libre ejecutado por Santiago Montiel que se metió en el ángulo derecho de Matías Mansilla. El delantero de Independiente fue clave, ya que a él le cometieron la infracción que derivó en la acción de pelota quieta.

A los 16 minutos, Unión volvió a exigir a Rey, quien le puso el pecho a un anticipo en el área de Agustín Colazo. El equipo santafesino consumó otra acción de peligro en el arco rival en medio de un partido dinámico y con llegadas en ambos arcos.

Las malas noticias para Unión llegaron a los 22 minutos de juego, cuando el defensor Maizon Rodríguez fue expulsado por el árbitro Sebastián Zunino por doble amonestación tras un agarrón a Gabriel Ávalos. De ese tiro libre llegó el segundo tanto de Independiente, obra del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Con Unión en inferioridad numérica, el equipo comenzó a presionar más arriba e intentó aprovechar los espacios que dejó Independiente, que buscó los contragolpes aunque sin efectividad. El ritmo, que había sido intenso durante la primera parte, bajó notablemente en el segundo tiempo y el intento de Lautaro Vargas con profundidad a los 56’ no logró inquietar al arquero Rey.

La ocasión más clara para el descuento llegó a los 68 minutos, cuando Cristian Tarragona superó a la defensa rival con un remate cruzado que no encontró el arco. Inmediatamente después, Gutiérrez buscó a Ávalos en el área del Tatengue, pero la jugada terminó en un toque de Montiel que rozó el palo y salió desviado. Tras esa acción, el ex Argentinos Juniors fue amonestado por un manotazo y dejó su lugar a Luciano Cabral. En los minutos finales, Independiente insistió en aumentar la diferencia, aunque el marcador se mantuvo inalterado y el encuentro concluyó con un triunfo por 2-0.

Independiente ante el Decano

La clasificación le permite a Independiente enfrentarse en octavos de final a Atlético Tucumán, equipo que viene de dejar fuera a Talleres con un triunfo por 3-0 el miércoles pasado.

Independiente Unión Copa Argentina
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