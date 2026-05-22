Paraná: condenaron al femicida de Brenda Alvarenga

Un jurado popular de Paraná declaró culpable a Alan Domínguez por considerarlo autor penalmente responsable del femicidio de Brenda Alvarenga.

Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido este viernes en Paraná declaró culpable a Alan Domínguez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo (femicidio) y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género.

La condena fue en el marco del legajo “Domínguez, Alan S/Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. La víctima fue Brenda Alvarenga, asesinada el 6 de junio de 2024 en el barrio Paraná XVI.

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Detalles de la condena en Paraná

Conocido el veredicto del jurado en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio, Alejandro Grippo, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el 27 de mayo, a las 10.30, en los Tribunales de Paraná.

Durante el debate la acusación estuvo a cargo de la fiscal Elizabeth Comas y del fiscal Facundo Etienot, en tanto que la querella particular fue ejercida por la abogada Silvina Orrego.

Según la acusación, el 6 de junio de 2024, Domínguez ingresó a la vivienda de Alvarenga, la atacó físicamente y la asfixió, todo delante de su hijo de 7 años, quien fue clave al llamar al 911. Domínguez fue detenido a pocos metros del lugar.

El imputado, que seguirá detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta la audiencia de cesura, fue asistido técnicamente por los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini, mientras que Susana Carnero participó por el Ministerio Pupilar.

Se trató del juicio por jurados número 161 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.