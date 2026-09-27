Iñaki Arrías se subió al podio y ganó la Etapa Regular

El paranaense Iñaki Arrías llegó segundo en la final del TC Pista Mouras en el autódromo de Rosario. Bautista Roqueta fue el ganador.

El piloto de Paraná se subió al podio en la visita de la categoría al trazado rosarino.

El joven Bautista Roqueta, con la Dodge del equipo Canning Motorsport se llevó la 9°fecha y última competencia de la etapa regular que el TC Pista Mouras corrió sobre los 4,400 metros del autódromo de la ciudad de Rosario. El paranaense Iñaki Arrías obtuvo la segunda posición y de esta manera sigue sumando fuerte para el torneo, además se llevó la Etapa Regular.

El bonaerense, de 18 años, supo contener a Arrías que trató de superarlo, básicamente en las últimas vueltas para finalmente conseguir su primer triunfo en la categoría.

Para Iñaki Arrías, que llegó en el segundo lugar, con el Ford del Candela Competición, le quedó el merecido consuelo de haber ganado la etapa regular y arrancar la definición del campeonato como líder y con los puntos que otorga el reglamento de la categoría.

Tercero llegó, también con Ford, Dante Rubiera Heinze, que fue un gran animador todo el fin de semana, cuarto, Ignacio Vilas, con el Dodge del equipo Galarza Racing y quinto, Ignacio Lovich, con Dodge, que había llegado en la punta del certamen.

La palabra del ganador en Rosario

“Tengo una alegría inmensa y me alegro por mi familia y por el equipo que completó algunos trabajos de último momento y dieron resultado. Este triunfo se lo dedico a los que me apoyan y espero seguir por esta buena senda en lo que resta del campeonato”, expresó el vencedor.

La próxima competencia de la categoría será el 18 de octubre en un circuito a designar.