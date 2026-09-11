Vélez lo ganaba con gol de Ronaldo Martínez. Sin embargo, la Lepra, que malogró un penal, lo igualó en el final a través de un golazo de Alan Soñora.

Vélez dejó escapar los tres puntos sobre el final en la igualdad 1-1 ante Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa en el arranque de la novena fecha y quedó como único puntero de la Zona A del Torneo Clausura, pero podría perder esa posición de privilegio con toda la jornada por delante.

El Fortín fue efectivo en el primer tiempo y contó con su arquero en un excelente nivel porque Tomás Marchiori le contuvo un mano a mano a Santiago Solari y, ya con el resultado 1-0, despejó un disparo de Walter Mazzanti y le tapó un tiro a Matías Cóccaro. Esas intervenciones fueron cruciales para que la visita se marche al entretiempo con la ventaja, luego del tanto de Ronaldo Martínez a los 27 minutos en el único remate de la etapa bajo los tres palos de Josué Reinatti.

La poca fortuna acompañó a la Lepra en el segundo tiempo porque Lucas Robertone evitó el empate con una doble salvada en la línea a los 56 minutos y, a los 60, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un claro penal por mano de Simón Escobar. Cóccaro agarró la pelota, luego de marcar la única pena máxima del equipo en el campeonato (gol a Talleres en la primera fecha), pero en la transmisión oficial afirmaron que le pidió el balón Solari, quien debutó en el reciente clásico ante Rosario Central (1-1). El ex Racing le pegó al medio y Tomás Marchiori desvió la ejecución con sus piernas.

Newell's se lo empató a Vélez sobre el cierre del partido en Rosario

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Ya en el último cuarto de hora, Walter Núñez marcó un golazo de chilena en la periferia del área chica, pero Ramírez anuló la acción del anfitrión a instancias de su juez de línea por un evidente fuera de juego previo a la pirueta del autor del tanto. En tiempo adicionado, Alan Soñora convirtió el merecido empate gracias a su excelente pegada en un tiro libre frontal en las inmediaciones del área.

Vélez amplió su invicto en la Liga Profesional a nueve partidos sin perder. Por otro lado, Newell’s alcanzó su tercera igualdad consecutiva y se mantiene en los últimos lugares de la Tabla Anual.