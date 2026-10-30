El Turismo Nacional llega a Concordia y puede haber definiciones

El Turismo Nacional disputará la penúltima fecha del año. Agustín Canapino puede coronarse en Clase 3. Exequiel Bastidas lidera el certamen en Clase 2.

El paranaense Exequiel Bastidas llega como puntero del torneo en la Clase 2.

El Turismo Nacional se presenta en el Autódromo de Concordia, donde disputará la penúltima fecha de la temporada. Este sábado se inicia la actividad en pista con las pruebas de clasificación para las dos divisionales.

No será una fecha más la de este fin de semana porque de acuerdo a las proyecciones Agustín Canapino podría coronarse anticipadamente campeón de Clase 3. En tanto que en Clase 2 la situación está un tanto más ajustada, pero el paranaense Exequiel Bastidas llegará como puntero del torneo.

Para esta cita, 33 autos de Clase 3 estarán presentes, con los regresos de Nicolás Trosset y el Toyota Corolla del Monti Motorport y el Emiliano Spataro, con un Chevrolet Cruze de su propio equipo. Agustín Canapino llega como líder del campeonato con 43 puntos de ventaja sobre Julián Santero y puede consagrarse de manera anticipada si se dan una serie de resultados.

Cabe destacar que en esta categoría está el representante de Crespo, Joel Gassmann quien buscará tener una buena performance corriendo de local. La actividad para la Clase 3 prevé dos tandas de ensayos, mientras que desde las 16 será la prueba de clasificación.

Exequiel Bastidas lidera en Clase 2

Por su parte, la divisional menor contará con 31 anotados y varias reapariciones: Renzo Blotta (Peugeot 208), Horacio Evolo (Toyota Etios), Juan Pablo Aquiles (Toyota Yaris), Máximo Donzino (Ford Fiesta), Gastón Martínez (Toyota Etios) y Franco Bodratto Mionetto (Peugeot 208).

La definición del campeonato de la Clase 2 al rojo vivo



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31 de octubre y 1 de noviembre

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El campeonato tiene a Exequiel Bastidas en lo más alto con 291 puntos, 11 más que Francisco Coltrinari y 14 que Tomás Vitar. Acá también habrá dos tandas de entrenamientos, mientras que habrá dos tandas de clasificación, a las 15.10 y 17.20, respectivamente.

Además del TN, el Autódromo de Concordia también tendrá la visita del Turismo Internacional que volverá a correr en este trazado tras 12 años de ausencia. Se espera que la actividad tenga 15 autos en pista.