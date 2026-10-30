A pesar de que se especulaba que pasaría un mes y medio fuera de las canchas luego de su operación por su fractura maxilar, dejó en claro que será convocado para los próximos amistosos de la Albiceleste.

Dibu Martínez confirmó que estará en la doble fecha FIFA y habló de su continuidad en la Selección Argentina

Emiliano Martínez confirmó que estará presente en la próxima doble fecha FIFA de noviembre , en la que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba. Además, también se refirió a su continuidad en el combinado nacional.

"Voy a ir. Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar”, reveló el Dibu en diálogo con Los Edul. Vale la pena recordar que el marplatense sufrió una fractura de maxilar al chocar con un rival en el duelo entre Chelsea y Everton el pasado 17 de octubre.

A pesar de que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se especulaba con que estaría un mes y medio fuera de las canchas, el arquero de 34 años aseguró que volverá a pararse bajo los tres palos de la Albiceleste a menos de un mes de su lesión. Sin embargo, no confirmó que pueda estar disponible para el primer duelo con los Charruas del 13 de noviembre: “No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”.

El ex Arsenal y Aston Villa volvió a manifestar su obsesión por convertirse en el arquero con más vallas invictas en la Selección, récord que actualmente le pertenece a Sergio Romero con 47. “Estoy a una valla invicta de igualarlo y esta doble fecha es clave para eso. Sé que no lo necesito, pero quiero que el arquero que esté el día de mañana trabaje mucho para superarme”.

Dibu Martínez confirmó que estará en la doble fecha FIFA

Dibu Martínez confirmó que estará en la doble fecha FIFA y habló de su continuidad en la Selección Argentina

Además, se refirió a las dudas sobre su continuidad en el combinado nacional que se generaron luego de la final perdida con España en la última Copa del Mundo. “Yo estaba muy dolorido después del Mundial. Leía mensajes de las redes sociales llorando en el avión; estaba arruinado”, confesó.

Sin embargo, dejó en claro que seguirá en la Selección porque tiene “mucho más para dar” y trazó una comparativa con Lionel Messi: “Una de las cosas que nos mostró Leo fue su éxito postderrota, él nunca dejó al equipo tirado. Irse perdiendo es como tirar la toalla, que te noquearon, pero te tenés que levantar e intentar ganar la pelea. Eso sentí después de volver a Argentina y a mi club”.

Por último, manifestó que mantiene las mismas ganas que desde el primer día de ponerse el buzo de la Albiceleste. “Cada vez que voy a la Selección me tiro de cabeza en cada entrenamiento. Cuando ya no sienta eso, ahí les diré a Martín y a Scaloni que no sigo”, sentenció.